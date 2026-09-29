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Zile'de 81 yıllık köylü pazarı sonbaharın lezzetlerini tezgaha taşıyor

Zile'de 1945'ten beri kurulan köylü pazarı, her salı ve cuma bal, kuşburnu ve kurutulmuş tarhana gibi kışlık ürünleri üreticilerle buluşturuyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 14:59

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Zile'de 81 yıllık köylü pazarı sonbaharın lezzetlerini tezgaha taşıyor

zile'de köylü pazarı geleneği

Tokat’ın Zile ilçesinde geçmişi 1945 yılına dayanan köylü pazarı geleneği, bugün Çarşı Park Köylü Pazarında yaşatılıyor. Pazar, Amasya Caddesi üzerinde 2020 yılında kurulduktan sonra her hafta salı ve cuma günleri Zile ve çevre köylerden gelen üreticileri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

sonbaharın ürünleri:

Tezgâhlarda üreticilerin kendi elleriyle yetiştirdiği ve hazırladığı ürünler öne çıkıyor. Özellikle sonbaharın gelişiyle birlikte kışlık hazırlıkların tercih edilen kalemleri arasında bal, kuşburnu ve kurutulmuş tarhana dikkat çekiyor; üreticiler bu ürünleri doğrudan tüketicilere sunuyor.

yerel ekonomi ve süreklilik:

Pazar, kuruluş yerini zaman içinde değiştirse de 81 yıllık sürekliliğini koruyarak yerel üreticilere düzenli satış imkânı sağlıyor. Bu yapı, ilçenin ticaret hayatındaki yerini muhafaza etmesine katkı sunarken çiftçilere ürünlerini sergileyip doğrudan tüketiciyle buluşturma olanağı tanıyor.

TOKAT’IN ZİLE İLÇESİNDE GEÇMİŞİ 1945 YILINA DAYANAN KÖYLÜ PAZARI, SONBAHARDA BAL, KUŞBURNU VE...

TOKAT’IN ZİLE İLÇESİNDE GEÇMİŞİ 1945 YILINA DAYANAN KÖYLÜ PAZARI, SONBAHARDA BAL, KUŞBURNU VE TARHANA GİBİ ÜRÜNLERİNİ SATIŞA SUNAN ÜRETİCİLERİ VATANDAŞLARLA BULUŞTURUYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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