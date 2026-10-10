zimmet ve ihaleye fesat suçlamasıyla 14 sanık için iddianame kabul edildi

zimmet ve ihaleye fesat iddianamesi Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, Bolu Belediyesi iştiraki BOL TUR A.Ş. bünyesindeki mal ve hizmet alımı ihaleleri ile taşınmaz devrinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla hazırlanan 55 sayfalık iddianame, Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesiince kabul edildi. Dosyada, aralarında Bolu Belediye Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız ve Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındalın da bulunduğu, ikisi tutuklu toplam 14 sanık yer alıyor.

MASAK raporu ve mali tespitler:

Soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuyla derinleşti. Raporda, tutuklu sanık Mustafa Altındal hesabına Mart 2024’te 7.042.000 lira ödeme yapıldığı tespit edildiği belirtildi. İddianamede, 2024 yılına ilişkin 15 bin koli kuru gıda alımı ihalesinde fiyat kademelendirmesi yapılarak ihalenin Altındal’a bırakıldığı, teslimatta ise fiilen sadece 12 bin koli teslim edilmesine rağmen evrakta 15 bin koli gösterildiği öne sürülüyor. Teslim edilmeyen 3 bin koli karşılığı olan 900 bin lira tutarın tedarikçi firmalar üzerinden Özgür Nihat Yıldızın şahsi hesabına aktarılarak zimmete geçirildiği iddia edildi. Ramazan paketi ihalesinde de benzer yöntemle 364 bin lira aktarım yapıldığı ve iddianamede toplam 1.110.979 lira kamu zararı oluştuğu kaydedildi.

araç kiralama ve taşınmaz devri iddiaları:

İddianamede ayrıca araç kiralama usulsüzlüğüne ilişkin ayrıntılar yer alıyor. Tutuklu sanık Özgür Nihat Yıldızın parasını kendi ödediği ileri sürülen lüks aracı, yüklenici İ.Ç. adına tescil ettirip BOL TUR A.Ş.ye kiralattığı, aracı şahsi olarak kullandığı dönemlerde şirket bütçesinden 446.475 lira yersiz ödeme yapıldığı iddia edildi. Dosyada, belediyeye ait bir iş yerinin devrinde 250 bin lira rüşvet alındığı yönündeki iddialar da yer alıyor. Öte yandan Yıldız’ın eniştesi polis memuru M.K. hakkında tanıkları tehdit etme iddiasıyla ayrı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

iddianamedeki suçlamalar ve ceza talepleri:

İddianamede sanıklar hakkında çok sayıda suçlama ve geniş ceza talepleri yer alıyor. Tutuklu sanık Özgür Nihat Yıldız için; "rüşvet" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar, "zincirleme şekilde zimmet" suçundan iki ayrı eylem için toplamda 8 yıl 16 ay 15 günden 31 yıl 6 aya kadar, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan üç kez 3 yıldan 7 yıla kadar ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan iki kez 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

Tutuklu sanık Mustafa Altındal için iddianamede "zincirleme şekilde edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 3 yıl 9 aydan 12 yıl 3 aya, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3 yıldan 7 yıla ve "zincirleme şekilde zimmete yardım" suçundan 3 yıl 1 ay 15 günden 10 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi.

Diğer sanıklar hakkında ise ayrı ayrı deliller çerçevesinde; B.M., F.K., H.G. için "ihaleye fesat karıştırma" suçundan her biri 3’er yıldan 7’şer yıla kadar, G.M., H.K., M.A., S.K., S.G., S.G., V.Y. için "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan her biri 3’er yıldan 7’şer yıla kadar, O.Ö. için ise "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından her bir suç için 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi. Yüklenici İ.Ç. hakkında ise "zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma" ve "zincirleme şekilde edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından 3 yıl 9 aydan 12 yıl 3 aya ve "zincirleme şekilde zimmet" suçundan 8 yıl 16 ay 15 günden 31 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi.

İddianamenin kabulüyle birlikte dosya Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılama sürecine girecek. Kamu görevlileri ve iş insanlarının yer aldığı davada, soruşturma ve mali incelemelere ilişkin belge ve tespitler merkezî delil olarak öne çıkıyor.

BOLU BELEDİYESİ İŞTİRAKİ BOL TUR AŞ.'DE GERÇEKLEŞTİRİLEN MAL VE HİZMET ALIMI İHALELERİ İLE TAŞINMAZ DEVRİNDE USULSÜZLÜK YAPILARAK KAMU ZARARINA YOL AÇILDIĞI İDDİASIYLA ARALARINDA BOLU BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ ÖZGÜR NİHAT YILDIZ VE BOLU MANAVLAR VE PAZARCILAR ESNAF ODASI BAŞKANI MUSTAFA ALTINDAL'IN DA BULUNDUĞU 2'Sİ TUTUKLU 14 SANIK HAKKINDA HAZIRLANAN İDDİANAME KABUL EDİLDİ.