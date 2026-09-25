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Zinciri kopan sahipli köpeğin saldırısından sürücülerin korna sesi kurtardı

Adapazarı'nda 23 Eylül'de zincirini koparan sahipli köpeğin saldırısından, yoldan geçen sürücülerin korna çalmasıyla kurtulan Kadir Çay yaşadıklarını anlattı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 14:41

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 14:44

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Zinciri kopan sahipli köpeğin saldırısından sürücülerin korna sesi kurtardı

Zinciri kopan sahipli köpeğin saldırısından sürücülerin korna sesi kurtardı

Adapazarı ilçesi Karasu Yolu Caddesi'nde 23 Eylül sabahı meydana gelen olayda, zincirini koparan tasmalı bir köpeğin aniden saldırdığı vatandaş, çevredeki sürücülerin müdahalesiyle kurtarıldı. Saldırı anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı; mağdur, tedavi sürecinin ardından yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Olayın gelişimi:

Olay günü, 23 Eylül sabahı evinden çıkıp ekmek almaya giden Kadir Çay'a, üzerinde uzun bir tasma bulunan köpek sağ tarafından atlayarak saldırdı. Köpeğin Çay'ı bacağından ısırıp yol kenarına doğru sürüklediği sırada çevredeki sürücüler durarak korna çaldı ve köpeği uzaklaştırmaya çalıştı. Sürücülerin müdahalesiyle köpek kaçınca Çay araçların yardımıyla kurtarıldı.

Köpeğin olay sırasında tasmasının kopuk olduğu ve sokak hayvanı olmadığı, sahipli bir hayvan olduğu belirtilirken, saldırının ardından köpeğin sahibi geldiği ve hayvanı yanında götürdüğü ifade edildi.

Mağdurun ifadeleri ve tedavi süreci:

Kadir Çay, yaşadığı saldırıyı anlatırken şunları söyledi: "Evimden çıktım ekmek almaya gidiyordum. Yolda yürürken sağ tarafımdan köpek direkt üstüme zıpladı. Ben onla mücadele ederken beni yolun kenarına sürükledi. Ben kurtulmak için hareketler yaptım. O sırada arabalar geldi. Arabalar korna basınca köpek heyecan yaptı."

Çay, bacağında "3-4 tane izi" olduğunu, aşırı bir yaralanma olmadığını ancak yürürken güçlük çektiğini belirtti. Olay sonrası aracın içlerine alındığını, ambulans çağrıldığını ancak kendi imkânlarıyla hastaneye gidip "tedbir amaçlı iki üç tane iğne" yapıldığını ve taburcu edildiğini söyledi.

Olayın ardından yanına giden akrabası Ramazan Karaarslan ise mahalledeki hayvanlara yaklaşım ve bakımın önemine vurgu yaparak, "Kardeşimizin durumu iyi, iyi yırttık. Sahipli bir köpek bu, sokak hayvanı değil. Tasmasını kopartmış. Sahibi sonradan geldi, köpeği aldı götürdü" ifadelerini kullandı. Karaarslan, hayvanların sevgiyle ve şiddet uygulanmadan beslenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Olayla ilgili ifadeler, saldırının kısa sürdüğü ve çevredeki sürücülerin müdahalesinin can kaybını önlediği yönünde. Yetkililer veya hayvan sahibine ilişkin ek bir bilgi haberde yer almıyor; mağdurun sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği bildirildi.

Bu tür olaylar, tasma ve zincir gibi güvenlik önlemlerinin doğru kullanımı ile hayvan sahiplerinin sorumluluğunun önemini hatırlatıyor. Mahalle sakinleri, benzer durumların yaşanmaması için hayvan sahiplerine daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

SALDIRIYA UĞRAYAN KADİR ÇAY

SALDIRIYA UĞRAYAN KADİR ÇAY

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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