Zincirlikuyu alt geçidi suyla doldu, Beşiktaş'ta ulaşım aksadı

Zincirlikuyu alt geçidinde su birikintisi:
İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış Beşiktaş'ta da hissedildi. Zincirlikuyu mevkiindeki alt geçidi su bastı, geçişe elverişsiz hale gelen güzergâh nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
Yoğun yağışla birlikte çevre yollarında su birikintileri oluştu, bazı noktalar göle döndü ve araç trafiği kilitlendi.
Ekiplerin müdahalesi:
Bölgeye sevk edilen ekipler, suyu tahliye etmek üzere çalışma başlattı. Alan güvenlik nedeniyle trafiğe kapalı tutuluyor.
Sürücülere alternatif güzergâhları kullanmaları ve yapılan uyarıları takip etmeleri öneriliyor.
Beşiktaş'ta alt geçidi su bastı, yol trafiğe kapatıldı
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