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Zincirlikuyu Caddesi'nde sürüş konforu artırıldı: rögar ve ızgara onarımları tamamlandı

A Takımı, İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi'nde 36 rögar kapağını yol seviyesine getirip 10 yağmur suyu ızgarasını onardı ve asfaltladı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 12:45

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EDİTÖR: Aslı Han

Zincirlikuyu Caddesi'nde sürüş konforu artırıldı: rögar ve ızgara onarımları tamamlandı

çalışmanın kapsamı ve hedefleri:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığına bağlı A Takımı, İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi sınırlarındaki Zincirlikuyu Caddesinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla planlı bir bakım çalışması yürüttü. Ekipler, cadde boyunca sürüş güvenliğini ve yüzey sürekliliğini etkileyen bozulan noktaları tespit ederek müdahaleye başladı.

fiili çalışmalar ve uygulanan yöntemler:

Güzergah üzerinde araç geçişlerinde hissedilen kot farklılıklarını gidermek için ekipler öncelikle rögar kapaklarına odaklandı. Toplam 36 rögar kapağında yükseklik ayarı yapılarak kapaklar yol yüzeyiyle aynı seviyeye getirildi; bu müdahale, arazi boyunca daha düzgün bir sürüş zemini sağladı. Ayrıca bakım gerektiren 10 yağmur suyu ızgarası onarılarak yeniden kullanıma uygun hale getirildi.

Rögar ve ızgara onarımlarının ardından ekipler yol yüzeyindeki bozukluklara asfalt ile müdahale etti. Tespit edilen çatlak, çökme ve aşınma noktalarına lokal asfalt serimi uygulanarak caddenin hem görünümü hem de işlevselliği iyileştirildi.

personel, ekipman ve sonuçlar:

Çalışma, toplam 24 personel ve 4 iş makinesiyle yürütüldü. Yapılan müdahaleler sayesinde Zincirlikuyu Caddesi'nin yalnızca yüzeysel estetiği değil, altyapı bağlantı noktalarının işleyişi de güçlendirildi. Sonuç olarak cadde daha düzenli, güvenli ve konforlu bir sürüş ortamına kavuştu.

Yetkililer, düzenli bakım programlarının devam edeceğini belirterek benzer çalışmaların kent genelinde sürdürülmesinin planlandığını aktardı.

İZMİT MEHMET ALİ PAŞA MAHALLESİ’NDEKİ ZİNCİRLİKUYU CADDESİ’NDE ÇALIŞMA YAPAN A TAKIMI, 36 RÖGAR...

İZMİT MEHMET ALİ PAŞA MAHALLESİ’NDEKİ ZİNCİRLİKUYU CADDESİ’NDE ÇALIŞMA YAPAN A TAKIMI, 36 RÖGAR KAPAĞINI YOL SEVİYESİNE GETİRİP 10 YAĞMUR SUYU IZGARASINI ONARDI, BOZUK NOKTALARA DA ASFALT SEREREK GÜZERGAHI YENİLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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