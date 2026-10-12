Dolar 49,3571 0,00%
Euro 55,1535 +0,18%
Bist 12.150,67 -0,94%
Altın Gram 6.651,19 +0,02%
EUR/USD 1,1176 +0,13%
Brent Petrol 105,48 -1,10%
--°

Zindankapı’da kız çocukları tarih ve sanatı taşlara işledi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde Zindankapı'da 6-12 yaş kız çocuklarına taş boyama ve hikâye atölyesi sundu.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 14:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Zindankapı’da kız çocukları tarih ve sanatı taşlara işledi

Zindankapı’da sanat ve tarih buluşması:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında tarihi Zindankapı atmosferinde çocuklara özel bir etkinlik düzenledi. Organizasyon, genç katılımcıların kentin kültürel mirasıyla doğrudan bağ kurmasını hedefledi.

Atölye programı:

Etkinlik, Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen 'Tarihin Taşlarından Gökyüzüne: Zindankapı’da Bir Hikaye Bırak' atölyesini içeriyordu. Katılımcılar önce ebeveynleriyle birlikte alanı keşfederek yapının tarihi dokusunu gözlemlediler.

Çocukların deneyimi:

Programda yer alan 6-12 yaş aralığındaki kız çocukları, Zindankapı’nın taş yüzeylerine resimler yaparak ve hikâye anlatımı çalışmalarıyla kendi öykülerini oluşturdu. Etkinlik, yapının gece manzarası eşliğinde gerçekleşerek geçmişten alınan ilhamın hayal gücüyle birleşmesine olanak sağladı.

Katılımcıların hem görsel hem de anlatı odaklı çalışmaları, mekanın tarihi dokusunu güncel yaratıcı ifadelerle buluşturdu ve çocukların kültürel mirasa dair farkındalıklarını artırdı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ‘11 EKİM DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ’ KAPSAMINDA ZİNDANKAPI’NIN TARİHİ...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ‘11 EKİM DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ’ KAPSAMINDA ZİNDANKAPI’NIN TARİHİ ATMOSFERİNDE ÇOCUKLARI SANAT VE TARİHLE BULUŞTURDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tuzla'da çocuk filmleri kültürlerarası diyalogun merkezine oturdu
images

Alanya'da tropik meyve rüzgârı dünya sahnesinde
images

Yeni dönemde SODAM kadın emeğini üretime dönüştürüyor
images

Bir kadın, bin umut temasıyla SODAM'da yeni dönem coşkuyla açıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Besni'de şiddetli yağış yolları çökertti, itfaiye ekipleri sahada

Yüksekova'da sisle mücadele: görüş yer yer 10 metreye düştü

kayseri'de direğe çarpan otomobil takla attı: iki kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa’da operasyonda çıkan çatışmada firari şüpheli kendi silahıyla hayatını kaybetti

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Düzce'de üniversite ve müftülükten din eğitimi ile mesleki gelişim protokolü

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası