Zindankapı’da kız çocukları tarih ve sanatı taşlara işledi

Zindankapı’da sanat ve tarih buluşması:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında tarihi Zindankapı atmosferinde çocuklara özel bir etkinlik düzenledi. Organizasyon, genç katılımcıların kentin kültürel mirasıyla doğrudan bağ kurmasını hedefledi.

Atölye programı:

Etkinlik, Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen 'Tarihin Taşlarından Gökyüzüne: Zindankapı’da Bir Hikaye Bırak' atölyesini içeriyordu. Katılımcılar önce ebeveynleriyle birlikte alanı keşfederek yapının tarihi dokusunu gözlemlediler.

Çocukların deneyimi:

Programda yer alan 6-12 yaş aralığındaki kız çocukları, Zindankapı’nın taş yüzeylerine resimler yaparak ve hikâye anlatımı çalışmalarıyla kendi öykülerini oluşturdu. Etkinlik, yapının gece manzarası eşliğinde gerçekleşerek geçmişten alınan ilhamın hayal gücüyle birleşmesine olanak sağladı.

Katılımcıların hem görsel hem de anlatı odaklı çalışmaları, mekanın tarihi dokusunu güncel yaratıcı ifadelerle buluşturdu ve çocukların kültürel mirasa dair farkındalıklarını artırdı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ‘11 EKİM DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ’ KAPSAMINDA ZİNDANKAPI’NIN TARİHİ ATMOSFERİNDE ÇOCUKLARI SANAT VE TARİHLE BULUŞTURDU.