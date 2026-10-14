Ziraat Türkiye Kupası'nda 27-29 ekim programı netleşti

tff duyurusu:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu müsabakalarına ilişkin programı açıkladı. Maçlar 27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde oynanacak. Aşağıda gün gün program ve eşleşmeler yer alıyor.

gün gün eşleşmeler:

27 Ekim Salı

13.00 Ağrı 1970 Spor - İstanbulspor

13.30 Etimesgut Spor - Gaziantep FK

13.30 İnegöl Kafkas - Kahramanmaraş İstiklal Spor

15.00 Adana Adaletgücü Spor - MKE Ankaragücü

15.00 Yeni Mersin İY - Muş Spor Kulübü

15.00 Elazığspor - Erciyes 38 Futbol

15.00 Orduspor 1967 - Van Spor FK

15.00 Sarıyer - Ayvalıkgücü Belediyespor

15.30 Boluspor - Karşıyaka

18.00 Kocaelispor - Mazıdağı Fosfat Spor

20.30 Corendon Alanyaspor - 12 Bingöl Spor

28 Ekim Çarşamba

13.30 Kars 36 Spor - Antalyaspor

13.30 Ankara Demirspor - Gemlik Sümerbey Futbol Spor

13.30 Pazarspor - Aliağa Futbol

13.30 Ankaraspor - Kırklarelispor

13.30 GMG Kastamonuspor - Erzincan Futbol Yatırımları

13.30 Düzcespor - Isparta 32 Spor

13.30 Güzide Gebze Spor - Malatya Yeşilyurt Spor

13.30 Silivrispor - Beyoğlu Yeni Çarşı

13.30 Serik Spor Futbol - Hakkari Zap Spor

13.30 İnegölspor - Sebat Spor

13.30 Eskişehir Anadolu Spor - 68 Aksaray Belediye Spor

15.00 Adana 01 FK - Kütahyaspor

15.00 Balıkesirspor- Arnavutköy Bld. FSK

15.00 Karabük İdmanyurdu - İskenderunspor

15.00 Menemen FK - Karacabey Belediye Spor

15.00 Ümraniyespor - Küçükçekmece Sinop Spor

15.00 Şanlıurfaspor - Gölcükspor

15.00 Fatih Karagümrük - Somaspor

15.30 Fethiyespor - Eyüpspor

18.00 Sakaryaspor - Bursa Yıldırım Spor

20.30 52 Orduspor FK - 1461 Trabzon FK

29 Ekim Perşembe

13.30 Bitlis 1916 Futbol - Kayserispor

15.30 Gençlerbirliği - Karaköprü Bld. Spor

18.00 Kasımpaşa - Çorlu Spor 1947

20.30 Eskişehirspor - Iğdır FK

program hatırlatması:

Belirtilen saat ve tarihler TFF tarafından açıklandı; maçlarda oluşabilecek değişiklikler için resmi TFF duyuruları takip edilmelidir.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. ELEME TURU PROGRAMI AÇIKLANDI