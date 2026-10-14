Zırhlı sistemlerin kalbi: tanklar hâlâ muharebenin belirleyicisi

OYAK Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, Kastamonu Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştuğu söyleşide, yerli savunma projelerinin arkasındaki birikim ve iş birliği gerekliliğine dikkat çekti. MÜSİAD Kastamonu Şubesi tarafından düzenlenen "Yeni Altay’ın Bilinmeyen Hikayesi" programı, Kastamonu Üniversitesi Merkezi Kütüphane Sezai Karakoç Salonu'nda yoğun ilgi gördü.

etkinliğin odağı: kitabın doğuşu ve süreç:

Yalçıntaş, "Yeni Altay’ın Bilinmeyen Hikayesi" adlı kitabına ilişkin deneyimlerini anlattı. Göreve gelmeden önce Milli Savunma Üniversitesi'nde Savunma Sanayi Projeleri dersi verdiğini söyleyen Yalçıntaş, teoriden pratiğe geçerken projenin yıllara yayılan bir süreç olduğunu fark ettiğini belirtti. Altay projesinde emeği geçen yaklaşık 70 kişiyle görüştüğünü, bu görüşmelerden elde edilen anı, bilgi ve analizlerle birlikte ortaya 500 sayfalık bir çalışmanın çıktığını aktardı.

Yalçıntaş, kitabında kendi hatıralarına, başkalarının anlatılarına ve işin teorik boyutuna yer verdiğini, eksik bırakılamayacak bilgi birikimlerinin derlenmesinin projelerin hafızasını güçlendireceğini vurguladı.

savunma sanayiinde ekosistem vurgusu:

Yalçıntaş, savunma projelerinin tek bir kurumun veya kişinin ürünü olmadığını söyledi. Bir tankın motorundan KAAN'ın fırlatma sistemine, GÖKBEY helikopterinin transmisyonundan diğer platformlara kadar arkada binlerce kişinin ve yüzlerce şirketin emeği bulunduğunu ifade etti. "Çok büyük bir ekosistem var ve ancak onlar bir araya geldiği zaman o ürün ortaya çıkıyor" sözleriyle, araştırmacı, özel sektör, üretici, finansman, kanun yapıcı, siyasetçi ve bürokratların birlikte hareket etmesinin önemini anlattı.

Bu sistem kurulduğunda arka arkaya ürünlerin çıktığını belirten Yalçıntaş, örnek olarak Altay, KAAN, GÖKBEY ve Akıncı gibi yerli projeleri gösterdi ve Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği noktayı bununla ilişkilendirdi.

savaş konseptleri ve tankın rolü:

Konuşmasında savaş konseptlerinin değiştiğini ancak platformların birbirinden bağımsız değerlendirilmemesi gerektiğini kaydetti. Yalçıntaş, muharebe neticesi elde edilebilmesi için piyadenin bölgeye girip bayrağı dikebilmesinin şart olduğuna dikkat çekti; piyadenin ilerleyebilmesi içinse zırhlı mekanize tümen desteğinin zaruri olduğunu söyledi. Bu bağlamda ağır zırhlı araçların "ağabeyi" olarak tankları tanımlayarak, "Tank hala muharebe meydanının olmazsa olmazıdır" ifadesini kullandı.

Yalçıntaş ayrıca, bugün dünyada kendi tankını geliştirebilen ülke sayısının çok az olduğunu belirtti: "Bugün dünyada kendi tankını geliştirebilen bir elin parmağı kadar ülke vardır, ki Türkiye de şu anda bunlardan biri olmaya çalışıyor." Dünyadaki büyük güçlerin de sürekli olarak daha üst seviye tanklar geliştirme çabasında olduklarına değinerek, Amerikalılar, Almanlar, Ruslar, Çinliler ve ortak girişim içindeki Fransız-Alman girişimini örnek gösterdi.

MÜSİAD Kastamonu Şube Başkanı Mustafa Akif Özmat ise, savunma sanayisi ile gençlerin rolü üzerine yaptığı konuşmada güçlü bir Türkiye için üniversiteler, iş dünyası ve gençlerin sorumlulukları olduğunu vurguladı.

Program sonunda Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ve MÜSİAD Kastamonu Şube Başkanı Özmat tarafından Yalçıntaş'a plaket ve hediyeler takdim edildi. Etkinlik, Yalçıntaş'ın "Yeni Altay’ın Bilinmeyen Hikayesi" adlı kitabını katılımcılar ve öğrenciler için imzaladığı oturumla sona erdi.

Söyleşiye Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Küçük ve Prof. Dr. Mehmet Atalan ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, MÜSİAD üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

OYAK GENEL MÜDÜRÜ PROF. DR. MURAT YALÇINTAŞ, SON 15-20 YILDA TÜRKİYE'NİN BÜYÜK BİR HIZLA ÜRÜN GELİŞTİRMESİNİN EN BÜYÜK SEBEPLERİNDEN BİR TANESİNİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN, BÜROKRATLARININ VE SİYASİLERİNİN ŞİRKETLERE DESTEK VEREREK SAVUNMA SANAYİSİNE PARA AYIRMAYA BAŞLAMASINDAN KAYNAKLANDIĞINI SÖYLEDİ.