Zirveler beyaza döndü: Erzincan'da mevsimin ilk karı ve kış hazırlıkları

Erzincan’da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kentin çevresindeki yüksek alanlarda mevsimin ilk karı etkisini gösterdi. Beyaza bürünen zirveler, şehir merkezinden de net olarak izlendi.

yüksek zirvelerde kar görüntüleri:

Özellikle 3 bin 549 metre rakımlı Keşiş Dağı zirvesindeki Esence mevkii ile Munzur Dağlarının yüksek kesimleri yoğun kar örtüsüyle kaplandı. Karla örtülen tepe ve sırtlar, bölge görselliğini kış mevsimine hazırladı.

köylerde kış hazırlıkları:

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyretmesi nedeniyle yüksek rakımlı köylerde kış hazırlıkları hızlandı. Bazı yerleşim birimlerinde sobalar yakılırken, vatandaşlar soğuk havaya karşı tedbirlerini artırdı.

meteorolojik değerlendirme ve beklenti:

Meteorolojik değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi, Erzurum’un güney kesimleri dışında aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği bildirildi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi ve rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

ERZİNCAN'IN YÜKSEK KESİMLERİ MEVSİMİN İLK KARIYLA BEYAZA BÜRÜNDÜ