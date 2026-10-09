Zirveye emekle yükselen: Halil Tepe'nin tepede bıraktığı iz

yaşamı kitaplaştı:

Gaziantepli sanayici Halil Tepenin sıra dışı başarı öyküsü, 'Tepedeki İz' adlı kitapla raflarda yerini aldı. Yazarlar Ali Babat ve Hasan Yavnık tarafından otobiyografi üslubunda kaleme alınan eser, 224 sayfa olarak yayımlanırken tasarımını Ayhan Oturakçıioğil üstlendi. Kitabın basımını GNG Ofset Matbaacılık gerçekleştirdi; hazırlık sürecinde Sabiha Gül, Doç. Dr. Sevil Hasırcı Aksoy, Dr. Atanur Vergili ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Aslı Aşkın editör olarak görev aldı.

kırsaldan sanayiye:

1958 yılında Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine bağlı Göçmez (Milelis) Köyü'nde dünyaya gelen Tepe, topraksız bir ailenin üçüncü çocuğu olarak çocukluğunu zorluklar içinde geçirdi. Örgün eğitim hayatı yalnızca yedi gün süren Tepe, yaklaşık yedi yıl boyunca Yavuzeli'nin dağlarında çobanlık yaptı. Ardından Gaziantep'e gelerek marangoz çıraklığı ve tekstil işçiliği gibi çeşitli işlerde çalıştı ve iş hayatına adım atışını kardeşi Mustafa Tepe ile Suriye Pasajı'nda kiraladıkları küçük bir dükkânda başlattı.

Perakendecilik, toptancılık ve distribütörlük deneyimlerinin ardından sanayiciliğe yönelen Tepe, hijyen sektöründe faaliyet gösteren Pakten A.Ş.'yi kurdu. Şirket, Önlem ve Joyful markalarıyla yalnızca Türkiye pazarında değil, uluslararası pazarlarda da Gaziantep'i temsil ediyor.

başarı anlayışı ve gençlere mesajı:

Kitap, Tepe'nin iş yaşamındaki yükselişini anlatmanın ötesinde kişisel felsefesini de ortaya koyuyor. Kısa yoldan kazanç peşinde koşmayı ve kendi ifadesiyle "avanta işler"i benimsememeyi vurgulayan Tepe, başarının temelinde çalışmak, üretmek, bilgi edinmek ve dürüstlük olduğunu savunuyor. Eserde, kalıcı başarının sabır ve mücadeleyle mümkün olduğu sürekli olarak vurgulanıyor.

Tepe, yıllar içinde okumaya, araştırmaya ve deneyimlerden ders çıkarmaya önem verdiğini; eğer bir tercih hakkı olsaydı "Eğer hayat bana bir tercih hakkı sunsaydı, akademisyen olmak isterdim" dediğini aktarıyor. Hayatı bir okul olarak gören Tepe'nin bu yaklaşımı, hem iş hem de sosyal yaşamında karşılaştığı güçlükleri yönetmesinde rehber olmuş.

kamu ve kent hayatındaki rolü:

Sanayicilik faaliyetlerinin yanı sıra Tepe, Gaziantep'in sosyal ve siyasi yaşamında çeşitli görevler üstlendi. İl başkan yardımcılığı, belediye meclis üyeliği, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeliği gibi pozisyonlarda kentin gelişimine katkı sağladı.

'Tepedeki İz' yalnızca geçmişi belgeleyen bir hayat hikâyesi değil; gençlere yönelik güçlü bir ilham kaynağı olarak sunuluyor. Tepe'nin hayatı, hangi koşulda başlanırsa başlansın emek, bilgi ve azimle yeni bir gelecek kurulabileceğini ve gençlere "ben de başarabilirim" duygusunu aşılamayı hedefliyor.

GAZİANTEPLİ SANAYİCİ HALİL TEPE, İLHAM VERİCİ BAŞARI ÖYKÜSÜNÜ KİTAPLAŞTIRDI