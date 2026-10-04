Ziver Kahraman yeniden Ordu Ticaret Borsası başkanı seçildi

Seçim sonuçları:

Ordu Ticaret Borsası seçimlerinde, 2013 yılından bu yana başkanlık görevini sürdüren Ziver Kahraman yeniden güven tazeledi. Borsa binasında gerçekleştirilen oylamada, toplam 316 üyeden 238 üye sandığa giderek oy kullandı; geçersiz oy çıkmadı. Kahraman böylece fındık sektörünün desteğini alarak dördüncü kez başkanlığa seçilmiş oldu.

Yeni dönemin öncelikleri:

Seçimin ardından üyelere teşekkür eden Başkan Kahraman, yeni dönemin birlik, beraberlik ve ortak akıl anlayışıyla yürütüleceğini vurguladı. Kahraman, üretici, tüccar, sanayici ve ihracatçıların önünü açmak için çalışmaların süreceğini belirtti ve borsanın hizmet odağını koruyacağını söyledi.

Yönetim kurulu:

Ziver Kahraman başkanlığındaki Ordu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Ziver Kahraman, Özyürek Tarım, Emren Toprak Mahsulleri, İşlemeler Tarım, Enginyurt Toprak Ürünleri, Çamuroğlu Tarım, Turna Fındık, Bilü Ticaret, Mustafa Özyılmaz, Uğur Sarıkoca, Yusuf Ziya Erkoç, Yasin Soğuksu, Yurdakul Gül, Sezgin Karaağaç.

BAŞKAN ZİVER KAHRAMAN