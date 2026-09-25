Ziyaretçilere yeni yüz: Delikli Kaya Şelalesi çevresi yenileniyor

Delikli Kaya şelalesi yeni görünümüyle ziyaretçileri karşılıyor:

Sarp ormanlık alanda, kayanın içinden akan suyun oluşturduğu yüzük görünümüyle bilinen Delikli Kaya Şelalesi, yapılan çevre düzenlemeleriyle farklı bir kimliğe büründü. Bölge halkı tarafından "ormanın yüzüğü" olarak anılan şelale, düzenlemenin tamamlanmasının ardından daha rahat erişim ve dinlenme imkânı sunuyor.

Çalışmanın kapsamı ve sunulan olanaklar:

Çevre düzenlemesini yürüten Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, alana oturma alanları ve ziyaretçilerin dinlenebileceği bölümler inşa etti. Yapılan müdahaleler, doğal dokuyu koruyacak şekilde planlandı ve park içindeki dolaşımı kolaylaştırmayı hedefliyor. Düzenlemelerle ziyaretçilerin şelale etrafında daha uzun süre vakit geçirmesi amaçlanıyor.

Yetkililer yerinde incelemelerde bulundu:

Delikli Kaya Konaklamasız Orman Parkındaki çalışmaları yerinde inceleyen heyet arasında Artvin Orman Bölge Müdürü İbrahim Ethem Gürsoy, DSİ 26. Bölge Müdürü Sinan Yıldız, Murgul Kaymakamı Ferhat Gür ve Murgul Orman İşletme Müdürü Erdem Bilici yer aldı. İnceleme sırasında parkın gelişim ve yönetim planı kapsamında yapılması planlanan ilave çalışmalar da değerlendirmeye alındı.

Turizm potansiyeli ve ziyaretçi deneyimi:

Düzenlemelerin temel hedefi, bölgenin turizm potansiyelini artırmak ve ziyaretçilere konforlu bir deneyim sunmak. Sarp ormanlık alan içindeki özgün coğrafi yapı ile suyun kayanın içinden akması sonucu oluşan yüzük görünümü, bölgeyi doğa turizmi için cazip kılıyor. Yetkililer, yapılacak ek düzenlemeler ve yönetim planıyla bölgenin daha fazla ziyaretçi çekmesini ve yerel ekonomiye katkı sağlamasını hedefliyor.

ARTVİN’DE HALK ARASINDA "ORMANIN YÜZÜĞÜ" OLARAK BİLİNEN DELİKLİ KAYA ŞELALESİ, ÇEVRESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELERLE YENİ GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞTU.