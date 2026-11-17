Ormandan geleceğe nefes: ziyaretçiler için karbon dengeleme uygulaması

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde Orman Genel Müdürlüğü, 'Ormandan Geleceğe Nefes' ziyaretçi bahçesiyle hem Türkiye'nin ormancılık çalışmalarını tanıtıyor hem de katılımcılarda bireysel sorumluluk bilinci oluşturmayı hedefliyor. Alanda kurulan interaktif düzenekler sayesinde ziyaretçilerin seyahatleri sırasında atmosfere saldıkları karbon miktarı ölçülüyor ve bu salımı dengelemek için dikilmesi gereken fidan sayısı belirleniyor.

karbon ayak izi hesabı:

Bahçenin girişinde yer alan ekran, ziyaretçilerin uçak veya kara yolu tercihleriyle oluşan karbon salımını gösteriyor ve buna göre kaç fidan dikilmesi gerektiğini anında hesaplıyor. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, alandaki uygulamayı şöyle özetliyor: 'Buraya gelirken neden olduğunuz karbon salımını dengelemek amacıyla ihtiyaç duyulan fidanları Orman Genel Müdürlüğü olarak ülkemizde sizin adınıza dikeceğiz. Bu, bizim sizlere hediyemiz olacak.' Karacabey, geri dönüş yolculuğunda aynı miktarda karbon salımı oluşacağını hatırlatarak ziyaretçilere kendi ülkelerinde de dengeleme çalışmaları yapmaları çağrısında bulunuyor.

sergi, eğitim ve sıfır atık vurgusu:

Ziyaretçi bahçesi doğal peyzajın yanı sıra orman atıklarından hazırlanmış sanat eserleri, 18 milyon yıllık ağaç fosili ve orman okulları tanıtım alanı gibi unsurlar içeriyor. Karacabey, bu sergilerle sıfır atık anlayışına dikkat çektiklerini ve Türkiye'deki ormanların %97'sinin doğal ormanlardan oluştuğunu belirtiyor. Orman okulları projesinin Milli Eğitim Bakanlığı ile hazırlanan müfredat kapsamında 10 ilde hayata geçirildiğini ve çocukların doğayı dokunarak öğrenmelerinin amaçlandığını vurguladı.

yangın yönetimi ve uluslararası iş birliği:

Bahçede ayrıca dijital bir platform aracılığıyla orman yangınlarının etkileri canlandırılıyor; ziyaretçiler önce kuş, hayvan ve su seslerini dinliyor, ardından seslerin kesilmesiyle başlayan canlandırmayla yangın tahribatını görsel ve işitsel olarak deneyimliyor. Karacabey, orman yangınlarıyla mücadelenin sadece söndürme faaliyeti olmadığını, önleme çalışmalarının esas olduğunu belirterek şunları söyledi: 'Uzun yılların ortalamasına baktığımızda, orman yangınlarının yaklaşık %90'ının insan kaynaklı olduğunu görüyoruz. Bunların da %67'si ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklanıyor.'

Entegre Yangın Yönetimi Eylem Planı'na ilişkin de bilgi veren Karacabey, planın Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ev sahipliğinde hayata geçirildiğini ve ilk günden itibaren 30'a yakın ülkenin plana destek verdiğini aktardı. Karacabey, yangınla mücadelede teknolojinin etkin kullanımı, ortak eğitimler ve yangın sonrası restorasyonun önemine dikkat çekerek uluslararası iş birliğinin şart olduğunu söyledi.

Orman Genel Müdürlüğü'nün COP31'deki bu uygulaması, bireysel davranışların küresel etkisini somutlaştırmayı ve ziyaretçilere hem farkındalık hem de pratik bir dengeleme yöntemi sunmayı amaçlıyor.

ANTALYA'DA DÜZENLENEN COP31 İKLİM ZİRVESİ KAPSAMINDA ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN OLUŞTURULAN "ORMANDAN GELECEĞE NEFES" ZİYARETÇİ BAHÇESİNDE, KATILIMCILARIN ULAŞIM SIRASINDA NEDEN OLDUKLARI KARBON SALIMI HESAPLANARAK BU MİKTARI DENGELEMEK İÇİN DİKİLMESİ GEREKEN FİDAN SAYISI BELİRLENİYOR.