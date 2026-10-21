Dolar 49,5988 +0,03%
Euro 55,6882 -0,04%
Bist 11.577,12 -1,87%
Altın Gram 6.618,86 +0,20%
EUR/USD 1,1223 -0,15%
Brent Petrol 108,57 -0,20%
--°

Ziyaretle başlayan diyalog: AK Parti heyeti DBB eşbaşkanlarını ağırladı

Hamit Sümer başkanlığındaki AK Parti heyeti, Büyükşehir Eşbaşkanları Serra Bucak ve Emin Ay’ı makamında ziyaret ederek yerel yönetim hizmetlerini ele aldı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 12:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Ziyaretle başlayan diyalog: AK Parti heyeti DBB eşbaşkanlarını ağırladı

Ziyaretin çerçevesi:

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Hamit Sümer ve beraberindeki heyet, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Serra Bucak ve Emin Ay’ı makamında ziyaret etti. Görüşme nezaket ziyaret çerçevesinde gerçekleşti ve taraflar arasında karşılıklı görüş alışverişi sağlandı.

görüşmede ele alınan konular:

Toplantıda ağırlıklı olarak yerel yönetim hizmetleri üzerine değerlendirmeler yapıldı. Taraflar, kentte sunulan hizmetlerin durumu hakkında fikirlerini paylaştı ve hizmetlerin yürütülmesine ilişkin genel değerlendirmelerde bulundu.

katılımcılar ve eşlik edenler:

Ziyarete Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, Çermik Belediye Başkanı Şeyhmus Karamehmetoğlu ile beraberindekiler katıldı. Büyükşehir Eşbaşkanları Serra Bucak ve Emin Ay'a DBB meclis üyeleri ile Genel Sekreter Serdar Bakıroğlu eşlik etti.

Taraflar, yapılan görüşmede yerel hizmetlerin iyileştirilmesi ve koordinasyona ilişkin değerlendirmeleri not ederek sürecin devamına açık olduklarını belirtti.

AK PARTİ DİYARBAKIR İL BAŞKANI HAMİT SÜMER VE BERABERİNDEKİ HEYET, DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR...

AK PARTİ DİYARBAKIR İL BAŞKANI HAMİT SÜMER VE BERABERİNDEKİ HEYET, DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EŞBAŞKANLARI SERRA BUCAK VE EMİN AY’A NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDU.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bakan Tekin'den Kılıçdaroğlu'na nezaket ziyareti ve nikah daveti
images

fidan: brüksel temasları, akdeniz vurgusu ve libya anlaşmasının meşruiyeti
images

Bakan Tekin CHP merkezinde Kılıçdaroğlu ile eğitim politikalarını görüştü
images

Putin, üçlü müzakerelerin 10 kasım civarında yeniden başlamasına kapıyı araladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sınırda yakalanan DEAŞ sorumlusu Ahmet Kazancı mahkemede etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi

Zonguldak'ta çöküş ve kurtarma: üç katlı bina enkazında çalışmalar sürüyor

Konak operasyonunda 672 sikke, adli süreç başlatıldı

Bakan Tekin'den Kılıçdaroğlu'na nezaket ziyareti ve nikah daveti

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi