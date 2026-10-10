Zonguldak akşamında kavşak çarpışması: altı yaralı

Kaza yerinde müdahale:

Kaza, akşam saatlerinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki bir kavşakta meydana geldi. E.T. idaresindeki 67 EA 223 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile R.D. idaresindeki 67 AGS 155 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta maddi hasar oluştu. Sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan dört kişi de yaralandı; olayda toplam 6 kişi yaralanmış oldu.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, bazı yaralılar Atatürk Devlet Hastanesi'ne, bazıları ise BEUN Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

Trafik düzeni ve soruşturma:

Hasar gören araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Trafik ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak ulaşımı bir süre kontrollü sağladı.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı; olay yerinde yürütülen incelemeler devam ediyor.

ZONGULDAK'TA İKİ ARACIN KAVŞAKTA ÇARPIŞTIĞI KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI. YARALILAR İLK MÜDAHALELERİNİN ARDINDAN ÇEŞİTLİ HASTANELERE KALDIRILDI.