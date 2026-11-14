Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Erdemir ile meslek yüksekokulu mezunları için istihdam protokolü istiyor

Rektör Ulusoy'tan Erdemir işbirliği çağrısı

Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Alaplı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Burçin Şolt ile ilçede görev yapan gazetecileri ziyaret ederek meslek yüksekokullarının mezunlarının istihdamına yönelik planlarını paylaştı. Ulusoy, Alaplı basınının birlik ve beraberliğinden memnuniyet duyduğunu belirtti ve gazetecilerin yüksekokula sahip çıkmasının önemine vurgu yaptı.

Erdemir ile istihdam önerisi:

Ulusoy, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanın meslek yüksekokulları tarafından yetiştirildiğini belirterek, özellikle Erdemir gibi kuruluşlarla öğrencilerin doğrudan istihdamına yönelik bir protokol yapmak istediklerini söyledi. Ulusoy, "Erdemir gibi güzide bir kuruluşumuzun ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere, yüksekokullarımızın sektörle ilgili programlarından mezun olan öğrencilerimize istihdam garantisi sağlamasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Rektör, böyle bir işbirliğinin hem üniversitenin hem de Erdemir’in kurumsal gücüne katkı sağlayacağını belirtti. Üniversitenin daha önce başka bir kurumla benzer bir istihdam işbirliği gerçekleştirdiğini ve ilgili kurumun öğrencilere burs imkânı da sağladığını hatırlattı; bu tür protokollerin yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini aktardı.

teknoloji lisesi ve mesleki eğitim entegrasyonu:

Gazetecilerin Alaplı’ya bir teknoloji lisesi kazandırılması önerisini de değerlendiren Ulusoy, böyle bir kurumun meslek yüksekokulunun ilgili bölümleriyle bütünleşmesini sağlayacak bir yapıda olmasının uygun olacağını ifade etti. Ulusoy ayrıca meslek yüksekokullarına yönelik talebin her geçen yıl arttığını, bu okulların daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşme, yerel basının takip ve önerilerinin alınmasıyla tamamlandı; rektörlüğün önceliği, mesleki eğitimle sanayi arasındaki bağı güçlendirerek mezunların istihdam olanaklarını artırmak olarak öne çıktı.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEUN) REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET ULUSOY(SOLDA), MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİN İSTİHDAMINA YÖNELİK ERDEMİR İLE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ YAPMAK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.