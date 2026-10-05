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Zonguldak Liman Caddesi'nde kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Zonguldak Liman Caddesi'nde motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu 17 yaşındaki E.S.Ç. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 18:18

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Zonguldak Liman Caddesi'nde kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Zonguldak Liman Caddesi'nde kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Zonguldak'ta Liman Caddesi Jandarma Sosyal Tesisleri mevkiinde meydana gelen kazada, bir motosikletin park halindeki otomobile arkadan çarpması sonucu 17 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. Olayda, E.S.Ç. (17) idaresindeki 67 AGS 942 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 67 AAE 403 plakalı otomobile çarptı.

Kaza yerinde durum:

Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı ve tedavi altına alındığı öğrenildi.

İnceleme ve soruşturma:

Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı. Yetkililer, kazanın oluş şekline ilişkin delil ve görgü tanığı beyanlarını değerlendirerek olayın nedenini tespit etmeye yönelik inceleme yürütüyor. Soruşturma devam ediyor.

ZONGULDAK&#039;TA MEYDANA GELEN KAZADA 17 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ YARALANDI

ZONGULDAK'TA MEYDANA GELEN KAZADA 17 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ YARALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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