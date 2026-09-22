zonguldak maden faciasında tutuksuz sanıkların savunmaları ve ailelerin tepkisi

Duruşmada yaşananlar ve dava süreci:

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Kilimli ilçesi Gelik beldesinde geçen şubat ayında özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Veysel Oruçoğlu (46) ve Ziya Kiret (60) ile ilgili davada tutuksuz yargılanan sanıklar hakim karşısına çıktı. Sanıkların üzerine atılı suçlama "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" olarak kaydedildi. Duruşmada taraf avukatları ve ölen işçilerin aileleri hazır bulundu.

Savunmalar ve mahkeme tartışmaları:

Duruşma sırasında avukatlar arasında gergin anlar da yaşandı. Ailelerin avukatı Meral Çolak ile sanık avukatı Osman Özdoğan arasında tartışma çıktı. Özdoğan, konuşması sırasında Çolak tarafından hedef gösterildiğini iddia ederek, "Allah korusun o acılı insanlardan birisi buradan çıkışta bana yumruk atsa ya da bıçak çekse ne olurdu?" diye tepki gösterdi. Mahkeme başkanının davayla ilgili konuşulması uyarısı sonrası Özdoğan, savunma hakkının engellendiğini belirterek salondan ayrıldı.

Sanık beyanları ve talepler:

Tutuksuz sanıklardan Halil D., savunmasında söz konusu iş yerinin kendisine ait olduğunu söyledi. Bir önceki duruşmada aksi yöndeki beyanlarının hatırlatılması üzerine Halil D. "Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben kimse tarafından tehdit görmüyorum. Geçen celse avukatım duruşma salonunu terk edince psikolojim bozulmuştu. Bu iş yeri benimdir" ifadelerini kullandı.

Daimi nezaretçi ve İSG uzmanı olan sanık Ersin S. ise hakkındaki adli kontrol uygulamalarının kaldırılmasını talep etti ve yeniden bilirkişi raporu istenmesini talep etti. Ersin S., sözleşmeyi güncellemek isterken 13 Şubat tarihinde yanlışlıkla sonlandırmaya bastığını söyleyerek "Yanlışlık olmuş, burada art niyet olmadığını söylemek istiyorum" dedi.

Suçlamaları reddeden diğer sanık Tevfik A. ise kazadan 15 gün önce işten ayrıldığını belirterek bilirkişi raporuna itiraz etti: "Bilirkişi raporuna itiraz ediyorum. Kabul etmiyorum."

Mahkeme kararı ve ailelerin tepkisi:

Mahkeme heyeti, Ersin S. hakkındaki adli kontrol yükümlülüklerinin devamına karar verdi. Kazayla ilgili ikinci kez bilirkişi raporu alınıp alınmayacağının değerlendirilmesi ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşma 24 Aralık'a ertelendi.

Duruşmanın ardından konuşan aile üyeleri, ocak koşullarına ve iş bölümüne ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Ziya Kiret’in eşi Şafak Kiret ocakta bir kişinin birden fazla görev üstlendiğini iddia ederek, "Ocağın şefliğini yapıyor, hızarcılığı yapıyor, mühendisin görevini yapıyor, çalışanlarına yardım ediyor, sırası geliyor patronun görevini yapıyor. Bu adamın 5 tane canı mı vardı?" dedi. Şafak Kiret, ayrıca hafta sonu tatil gününde çalıştırıldıklarını ve olay gününde eğer eşinin gitmeseydi daha fazla kayıp yaşanabileceğini söyledi.

Veysel Oruçoğlu’nun babası Fahri Oruçoğlu ise oğlunun hayatını kaybetmesine rağmen sorumluların hapis cezası almadığını öne sürerek, "Benim oğlum öleli 7 ay oldu. Bir gün yatmadılar. O ocakta bir gün stop etmedi. Günde 120 ton kömür çıkıyor. Ölenlerin maaşları içerde duruyor. Daha maaşlarını bile vermediler" şeklinde konuştu.

Duruşma 24 Aralık tarihine ertelenirken mahkeme ve tarafların bilirkişi raporu ve eksikliklerin giderilmesine ilişkin talepleri takip edilecek. Olayın soruşturması ve adli süreç devam ediyor.

ZONGULDAK'TA ÖZEL BİR MADEN OCAĞINDA MEYDANA GELEN GÖÇÜKTE İKİ MADEN İŞÇİSİNİN HAYATINI KAYBETMESİYLE İLGİLİ GÖRÜLEN DURUŞMADA TUTUKSUZ ÜÇ SANIĞIN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ.