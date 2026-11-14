zonguldak merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

operasyonun kapsamı:

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Karadeniz Ereğli ve Devrek ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Çalışmalar, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütüldü ve farklı adreslerde aramalar yapıldı.

ele geçirilen maddeler ve deliller:

Aramalarda, 272 gram metamfetamin, 95 gram sentetik kannabinoid ve 20 gram esrar ile birlikte 227 uyuşturucu ve sentetik ecza hapı bulundu. Ayrıca ekipler tarafından ele geçirilen diğer deliller arasında 1 tabanca, 11 tabanca fişeği, 1 hassas terazi ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı yer aldı.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyonlarda toplam 9 şüpheli yakalandı. Yapılan soruşturmalar sonucu suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin 350 lira ve 150 avro da ele geçirildi. Şüpheliler adli makamlara sevk edildi; bunların 8'i tutuklandı, 1'i ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ELE GEÇİRİLENLER