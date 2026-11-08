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Zonguldak'ın yaylalarında kışın habercisi kar etkili oldu

Zonguldak'ta Karadeniz Ereğli, Devrek ve Alaplı'nın yüksek kesimleri ile Bölüklü Yaylası'nda gece başlayan kar sabah da etkili oldu.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Zonguldak'ın yaylalarında kışın habercisi kar etkili oldu

yükseltilerde kar örtüsü oluştu:

Zonguldak'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Karadeniz Ereğli ve Devrek ilçelerinin yüksek rakımlı bölgeleri ile Alaplı'nın Gümeli beldesindeki Bölüklü Yaylası'nda sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Yağışın bazı kesimlerde zemini beyaza bürüdüğü gözlendi.

Gözlemlenen yağışlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısında işaret ettiği alanlarla örtüştü; iç ve yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kara dönüşmesi beklendiği için yer yer beyaz örtü oluştu.

meteorolojinin tahminleri ve uyarıları:

Yetkililer yağışların yer yer 5 ila 20 santimetreye ulaşabileceğini belirtmişti. Meteoroloji'nin 8 Kasım tarihli hava tahmin raporuna göre sıcaklıkların Zonguldak merkezde 4 ila 9, Karadeniz Ereğli'de 4 ila 11, Devrek'te 2 ila 8 ve Alaplı'da 3 ila 11 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Bölgedeki sıcaklıkların ayrıca 4 ila 6 derece azalma öngörülüyor.

Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli yağışın ardından özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve don hadiselerinin ortaya çıkabileceğine dikkat çekerek ulaşımda aksamaların yaşanabileceği uyarısında bulundu. Sürücüler ile yayalar için tedbirli olunması istendi.

Yerel yetkililer ve vatandaşlar, özellikle Sabah ve gece saatlerinde sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak kaygan zemin riski ve görüş mesafesindeki azalmaya karşı önlem alınması gerektiğini vurguladı. Bölgedeki gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.

GÜMELİ BELDESİNDEKİ BÖLÜKLÜ YAYLASI&#039;NDA GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI SABAH SAATLERİNDE DE...

GÜMELİ BELDESİNDEKİ BÖLÜKLÜ YAYLASI'NDA GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI SABAH SAATLERİNDE DE ETKİLİ OLDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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