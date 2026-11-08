Zonguldak'ın yaylalarında kışın habercisi kar etkili oldu

yükseltilerde kar örtüsü oluştu:

Zonguldak'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Karadeniz Ereğli ve Devrek ilçelerinin yüksek rakımlı bölgeleri ile Alaplı'nın Gümeli beldesindeki Bölüklü Yaylası'nda sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Yağışın bazı kesimlerde zemini beyaza bürüdüğü gözlendi.

Gözlemlenen yağışlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısında işaret ettiği alanlarla örtüştü; iç ve yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kara dönüşmesi beklendiği için yer yer beyaz örtü oluştu.

meteorolojinin tahminleri ve uyarıları:

Yetkililer yağışların yer yer 5 ila 20 santimetreye ulaşabileceğini belirtmişti. Meteoroloji'nin 8 Kasım tarihli hava tahmin raporuna göre sıcaklıkların Zonguldak merkezde 4 ila 9, Karadeniz Ereğli'de 4 ila 11, Devrek'te 2 ila 8 ve Alaplı'da 3 ila 11 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Bölgedeki sıcaklıkların ayrıca 4 ila 6 derece azalma öngörülüyor.

Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli yağışın ardından özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve don hadiselerinin ortaya çıkabileceğine dikkat çekerek ulaşımda aksamaların yaşanabileceği uyarısında bulundu. Sürücüler ile yayalar için tedbirli olunması istendi.

Yerel yetkililer ve vatandaşlar, özellikle Sabah ve gece saatlerinde sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak kaygan zemin riski ve görüş mesafesindeki azalmaya karşı önlem alınması gerektiğini vurguladı. Bölgedeki gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.

GÜMELİ BELDESİNDEKİ BÖLÜKLÜ YAYLASI'NDA GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI SABAH SAATLERİNDE DE ETKİLİ OLDU.