Zonguldaklı lise takımı arızayı fırsata çevirdi: TEKNOFEST'te en iyi takım ruhu ödülü

Gençler krizi işbirliğiyle aştı ve ödülle döndü

Zonguldak'tan TEKNOFEST Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması'na katılan O Gaca takımı, yarışma öncesinde yaşanan büyük teknik arızayı kendi imkanlarıyla gidererek hakemlerden tam not aldı. Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü ile Zonguldak Belediyesi iş birliğinde kurulan Mustafa Yılmaz Gömülü Sistem Teknolojileri Uygulama Merkezi nde hazırlanan ekip, emeklerinin karşılığını En İyi Takım Ruhu ödülüyle aldı.

yarışma öncesi gelen kriz ve hızlı müdahale:

Takımı oluşturan Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim ve Sanat Merkezi ve Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan 6 kişilik ekip, özgün araç kategorisinde başvuran 502 takım arasından sıyrılarak 28 finalist arasına kalmıştı. Yarışma gecesi, aracın arka direksiyon sisteminde kırılma nedeniyle ciddi bir arıza meydana geldi. Kısa süreli panik yerine ekip, danışman öğretmenleriyle iletişime geçip acil yedek parça talep etti ve mekanik ekip yoğun bir çabayla parçayı araca monte etti; teknik kontrole sadece 3 saat kala aracı hazır hale getirdiler.

Aracın yazılımları takımın kendi geliştirdiği özel algoritmalarla çalışıyordu; donanım olarak ise bir lidar, üç kamera ve GPS sistemi bulunuyordu. Bu donanım ve yazılım birleşimi, kriz anındaki hızlı müdahale sayesinde yarışma sürecinde test edilebilir hale geldi ve hakemlerin teknik değerlendirmesinden başarıyla geçti. Ekip, teknik kontrolü geçebilen tek lise takımı unvanını da elde etti.

takım ruhu, fedakârlık ve destek ağı:

Takım üyelerinden Meslek Lisesi öğrencisi Muhammet Okbi, süreci şöyle özetledi: "Bu başarı bir kişinin değil, bir takımın başarısıdır. Yaşıtlarımız yaz tatilini dinlenerek geçirirken, biz atölyede çalıştık. Yarışmaya gitmeden önceki gece bile sabahlamıştık." Okbi, sahadaki 6 kişilik çekirdek ekibin yanı sıra mekanik, yazılım, elektronik ve sosyal medya gibi alanlarda destek veren gizli kahramanların da olduğunu vurguladı.

Gençler, Zonguldak Belediyesi, BİLSEM ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne verdikleri destek için teşekkür etti. Liseli öğrencilerin üniversite takımlarıyla aynı platformda mücadele etmesinin hem motivasyon hem de mesleki gelişim açısından değerli olduğuna dikkat çektiler. Ekip, hem teknik yetkinliklerini hem de dayanışma kültürlerini göstererek büyük bir sınavı başarıyla tamamladı.

ZONGULDAK'TAN TEKNOFEST ROBOTAKSİ-BİNEK OTONOM ARAÇ YARIŞMASI'NA KATILAN "O GACA" TAKIMI, YARIŞMA ÖNCESİ YAŞADIKLARI BÜYÜK TEKNİK ARIZAYI KENDİ ÇABALARIYLA ÇÖZEREK "EN İYİ TAKIM RUHU" ÖDÜLÜNÜ KAZANDI.