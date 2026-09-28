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Zonguldak'ta 6 milyon 338 bin lira tartışması: yollar neden yapılmadı?

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, belediyenin 2025'te yol onarımı için aldığı 6 milyon 338 bin TL'nin hedeflenen yollara harcanmadığını iddia etti.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 12:17

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Zonguldak'ta 6 milyon 338 bin lira tartışması: yollar neden yapılmadı?

Zonguldak'ta yol onarımları tartışması

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar konusunda Zonguldak Belediyesi'ni eleştirerek, 2025 yılı için belediyeden tahsil edildiğini belirttiği tutarın yollara harcanmadığını ileri sürdü.

Çağlayan'ın açıklaması:

Çağlayan, belediyenin resmi internet sitesinde yayımlandığını söylediği belgeye işaret ederek, 2025 yılında 6 milyon 338 bin TL gibi bir bedel alındığını ancak 'yapılması gereken yolların yapılmadığını' iddia etti. Açıklamasında belgenin kamuya açık olduğunu vurguladı ve konuya ilişkin belediye uygulamalarıyla açıklamaların örtüşmediğini savundu.

Belge, sorumluluk ve 2026 iddiası:

Çağlayan, 2026 yılında altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar için alınan bedelin bu yolların onarımında kullanılmayacağının anlaşıldığını, bunun üzerine Özel İdare tarafından yolların yapımının gerçekleştirildiğinin değerlendirildiğini belirtti. Ayrıca bugün yapılan açıklamaların, 'bir önceki yıl yaşananları unutturmaya yönelik bir çaba' olduğunu ileri sürdü.

Parti yetkilisi, yönetim zafiyeti iddiasıyla geçmişte yapılan işlemlerin göz ardı edildiğini ve kamuoyunda algı oluşturulmaya çalışıldığını söyledi; amacın polemik üretmek değil, 'kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi' olduğunu ifade etti. Çağlayan, 'Belgeler ortadadır. Takdir, kamuoyunundur' diyerek sözlerini tamamladı.

AK PARTİ ZONGULDAK İL BAŞKANI MUSTAFA ÇAĞLAYAN, ALTYAPI ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BOZULAN YOLLARLA...

AK PARTİ ZONGULDAK İL BAŞKANI MUSTAFA ÇAĞLAYAN, ALTYAPI ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BOZULAN YOLLARLA İLGİLİ ZONGULDAK BELEDİYESİ’Nİ ELEŞTİREREK, 2025 YILINDA YOL ONARIMLARI İÇİN 6 MİLYON 338 BİN TL ALINDIĞINI ANCAK SÖZ KONUSU YOLLARIN YAPILMADIĞINI İFADE ETTİ. ÇAĞLAYAN, SÖZ KONUSU ÜCRETİN ALINDIĞINA DAİR BELGENİN BELEDİYENİN RESMİ İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANDIĞINA DA DİKKAT ÇEKTİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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