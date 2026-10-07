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Zonguldak'ta 62 yaşındaki Erdin Yılmaz için iz sürülüyor, aramalar 4. günde

Zonguldak'ta kayalıklarda balık tutmaya giden 62 yaşındaki Erdin Yılmaz için aramalar 4. günde; hava, deniz ve karadan ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:25

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Zonguldak'ta 62 yaşındaki Erdin Yılmaz için iz sürülüyor, aramalar 4. günde

Zonguldak'ta kayıp balıkçı için çalışmalar sürüyor

Zonguldak'ta 3 Ekim günü balık tutmak üzere evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan 62 yaşındaki Erdin Yılmaz için arama kurtarma çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor. Ailesinin yaptığı kayıp ihbarı sonrası bölgede geniş çaplı arama başlatıldı.

arama ekipleri ve kullanılan yöntemler:

İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı başta olmak üzere birden fazla birim, havadan, denizden ve karadan arama faaliyetleri yürütüyor. Denizde 17'si dalgıç olan ekipler ile su altı kameraları kullanılarak tarama yapılırken, özel donanımlı dron ile de havadan deniz yüzeyi ve kıyı şeridi kontrol ediliyor. Karada ise jandarma ve AFAD ekipleri koordineli aramalar gerçekleştiriyor.

sahadaki bulgular ve çalışma ilerleyişi:

Ekipler, Ilıksu mevkiinde Erdin Yılmaz'a ait otomobilin park halinde olduğunu tespit etti. Bu bulgunun ardından yürütülen aramalar dördüncü günde de aynı disiplinle, havadan, denizden ve karadan devam ediyor.

ZONGULDAK’TA EVİNDEN AYRILARAK BALIK TUTMAK İÇİN GELDİĞİ KAYALIKLARDA KAYBOLAN 62 YAŞINDAKİ ERDİN...

ZONGULDAK’TA EVİNDEN AYRILARAK BALIK TUTMAK İÇİN GELDİĞİ KAYALIKLARDA KAYBOLAN 62 YAŞINDAKİ ERDİN YILMAZ’I ARAMA ÇALIŞMALARI DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE HAVADAN, DENİZDEN VE KARADAN DEVAM EDİYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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