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Zonguldak'ta gaziler günü kortej yürüyüşüyle anıldı

Madenci Anıtı önünden Valilik binasına kadar süren yürüyüşe protokol üyeleri, gaziler, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 12:48

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Zonguldak'ta gaziler günü kortej yürüyüşüyle anıldı

Zonguldak'ta gaziler günü kortej yürüyüşüyle anıldı

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Zonguldak kent merkezinde düzenlenen kortej yürüyüşü, protokol üyeleri, gaziler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

yürüyüş ve katılımcılar:

Madenci Anıtı önünde bir araya gelen grup, Fener Anadolu Lisesi Bandosu eşliğinde Valilik binasına kadar yürüdü. Yürüyüşe başta Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu olmak üzere; Vali Yardımcısı Fatih Baysal, Zonguldak Belediye Başkan Vekili Dr. Fırat Birkan, İl Jandarma Komutanı Barış Cücen, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Karadeniz Bölge Komutanlığı Merkez Komutanı Albay Mustafa Güzel, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, muharip gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

programın sonu ve fotoğraf çekimi:

Yürüyüşün ardından program, katılımcıların toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Etkinlik, gazilerin anılması ve destek veren kurumlarla halkın bir araya gelmesi şeklinde tamamlandı.

ZONGULDAK’TA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA KENT MERKEZİNDE KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ...

ZONGULDAK’TA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA KENT MERKEZİNDE KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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