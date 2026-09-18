Zonguldak'ta gaziler günü kortej yürüyüşüyle anıldı

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Zonguldak kent merkezinde düzenlenen kortej yürüyüşü, protokol üyeleri, gaziler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

yürüyüş ve katılımcılar:

Madenci Anıtı önünde bir araya gelen grup, Fener Anadolu Lisesi Bandosu eşliğinde Valilik binasına kadar yürüdü. Yürüyüşe başta Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu olmak üzere; Vali Yardımcısı Fatih Baysal, Zonguldak Belediye Başkan Vekili Dr. Fırat Birkan, İl Jandarma Komutanı Barış Cücen, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Karadeniz Bölge Komutanlığı Merkez Komutanı Albay Mustafa Güzel, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, muharip gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

programın sonu ve fotoğraf çekimi:

Yürüyüşün ardından program, katılımcıların toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Etkinlik, gazilerin anılması ve destek veren kurumlarla halkın bir araya gelmesi şeklinde tamamlandı.

ZONGULDAK’TA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA KENT MERKEZİNDE KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ.