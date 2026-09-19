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Zonguldak'ta gaziler günü vatan savunmasının fedakarlığıyla anıldı

Zonguldak'ta 19 Eylül Gaziler Günü'nde Atatürk Anıtı'ndaki törende gaziler anıldı; vali, belediye, garnizon komutanı ve Muharip Gaziler Derneği temsilcileri hazır bulundu.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 11:47

GÜNCELLEME: 19 Eylül 2026 - 11:51

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Zonguldak'ta gaziler günü vatan savunmasının fedakarlığıyla anıldı

Tören detayları:

Zonguldak'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kent merkezindeki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Belediye Başkan Vekili Fırat Birkan, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Güzel, Muharip Gaziler Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Necmettin Çantaş, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, anıta çelenk sunulmasıyla başladı. Katılımcılar bir dakikalık saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudular; törende resmi protokolün yanı sıra gaziler ve aileleri ön plandaydı.

Gaziliğin anlamı ve anma konuşmaları:

Törende konuşan Necmettin Çantaş, gaziliğin vatan uğruna bedel ödemek anlamına geldiğini vurguladı. Çantaş, konuşmasında Çanakkale, Sakarya, Kore, Kıbrıs ve terörle mücadelede görev yapan gazileri anarak, gazilik makamının tarihsel önemine dikkat çekti.

Çantaş ayrıca, gaziliğin temsilcilerinden biri olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü işaret ederek gazilerin bağımsızlık mücadelesindeki yerini hatırlattı.

Törenin sona ermesi ve toplumsal yankıları:

Resmi program konuşmaların ardından tamamlandı ve tören olaysız şekilde sona erdi. Yerel protokolün katılımı ve gazilerin anılması, kentte Gaziler Günü'nün hem resmi hem de toplumsal bir ritüel olarak sürdüğünü gösterdi.

19 Eylül törenleri, gazilerin fedakarlığını hatırlatmanın yanı sıra kamu kurumlarıyla sivil toplumun ortak anma pratiklerini de ortaya koydu; katılımcılar anma töreninden sonra anıta çiçek bırakma ve hatıra fotoğraflarıyla programı sonlandırdı.

ZONGULDAK’TA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ATATÜRK ANITI’NDA TÖREN DÜZENLENDİ. PROGRAMDA ANITA...

ZONGULDAK’TA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ATATÜRK ANITI’NDA TÖREN DÜZENLENDİ. PROGRAMDA ANITA ÇELENK SUNULURKEN, SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU VE İSTİKLAL MARŞI OKUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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