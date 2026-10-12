Zonguldak'ta güvenlik gündemi masaya yatırıldı

Toplantı katılımcıları:
Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirilen Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'na İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen katıldı.
Gündemdeki başlıklar:
Toplantıda kentteki mevcut asayiş ve güvenlik durumu ele alındı. Katılımcılar, il genelinde güvenliğe ilişkin mevcut durum ve takip edilecek konuları görüştü.
Valilikten yapılan bilgilendirme:
Zonguldak Valiliği, toplantıda il genelindeki asayiş ve güvenlik konularının görüşüldüğünü bildirdi.
ZONGULDAK’TA VALİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU BAŞKANLIĞINDA "ASAYİŞ VE GÜVENLİK TOPLANTISI" GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
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