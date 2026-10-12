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Zonguldak'ta güvenlik gündemi masaya yatırıldı

Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında yapılan toplantıda, kentteki asayiş ve güvenlik konuları emniyet ve jandarma yetkilileriyle ele alındı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 15:28

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Zonguldak'ta güvenlik gündemi masaya yatırıldı

Toplantı katılımcıları:

Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirilen Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'na İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen katıldı.

Gündemdeki başlıklar:

Toplantıda kentteki mevcut asayiş ve güvenlik durumu ele alındı. Katılımcılar, il genelinde güvenliğe ilişkin mevcut durum ve takip edilecek konuları görüştü.

Valilikten yapılan bilgilendirme:

Zonguldak Valiliği, toplantıda il genelindeki asayiş ve güvenlik konularının görüşüldüğünü bildirdi.

ZONGULDAK’TA VALİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU BAŞKANLIĞINDA &quot;ASAYİŞ VE GÜVENLİK TOPLANTISI&quot;...

ZONGULDAK’TA VALİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU BAŞKANLIĞINDA "ASAYİŞ VE GÜVENLİK TOPLANTISI" GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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