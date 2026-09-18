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Zonguldak'ta kortejle anma: gaziler valilik önüne yürüdü

19 Eylül Gaziler Günü'nde Zonguldak'ta protokol, gaziler ve vatandaşlar Fener Anadolu Lisesi Bandosu eşliğinde Madenci Anıtı'ndan Valilik binasına yürüdü.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 12:34

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Zonguldak'ta kortejle anma: gaziler valilik önüne yürüdü

Zonguldak'ta gaziler günü yürüyüşü

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Zonguldak kent merkezinde bir araya gelen katılımcılar, Madenci Anıtı'ndan Valilik binasına kadar kortej yürüyüşü düzenledi. Etkinlikte Fener Anadolu Lisesi Bandosu yürüyüşe eşlik ederek korteje ritim kattı.

Katılımcılar ve protokol:

Programda Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Vali Yardımcısı Fatih Baysal, Zonguldak Belediye Başkan Vekili Dr. Fırat Birkan, İl Jandarma Komutanı Barış Cücen, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Karadeniz Bölge Komutanlığı Merkez Komutanı Albay Mustafa Güzel, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ile TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz yer aldı. Muharip gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş da yürüyüşe katıldı.

Programın tamamlanması:

Kortejin Valilik binasına ulaşmasının ardından katılımcılar toplu fotoğraf çekimiyle anmayı sonlandırdı. Etkinlik, gazilere saygı ve birlik duygusunun öne çıktığı bir atmosferde gerçekleşti.

Zonguldak’ta Gaziler Günü dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi

Zonguldak’ta Gaziler Günü dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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