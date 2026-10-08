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Zonguldak’ta mevlid ile anma: vefat eden din görevlilerine dualar

Zonguldak İl Müftülüğü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Ulu Camii'de Mevlid-i Şerif programı düzenleyerek vefat eden din görevlilerini dualarla andı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Zonguldak’ta mevlid ile anma: vefat eden din görevlilerine dualar

Zonguldak’ta mevlid ile anma

Zonguldak İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programa, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde Ulu Camii ev sahipliği yaptı. İkindi namazının ardından başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle açıldı ve katılanlarla birlikte dualar edildi.

Programın akışı:

Mevlid-i Şerif okunmasının yanı sıra din görevlileri tarafından ilahiler seslendirildi. Etkinlikte okunan ilahiler ve ortak dualar, katılımcılar tarafından saygı ve hüzünle dinlendi. Program, hem dini bir anma hem de toplumun dinî hayatına katkı sunan kişilere vefa gösterisi niteliği taşıdı.

Müftü yardımcısının mesajı:

İl Müftü Yardımcısı Zeynal Abidin Çınar yaptığı vaazda, camilerde ve toplumun dini hayatında görev yapan din görevlilerinin hizmetlerine dikkat çekti. Çınar, geçmişten bugüne din hizmetine emek veren ve hayatını kaybeden din görevlilerini rahmet ve minnetle anarak, cemaatten bu emeklere sahip çıkılmasını istedi.

Programın sonunda Zeynal Abidin Çınar tarafından vefat eden din görevlileri ile camilerin yapımına ve yaşatılmasına katkı sunan hayır sahipleri için dualar edildi. Etkinlik, katılımcıların ortak duaları ve hatırlamalarla son buldu.

ZONGULDAK’TA VEFAT EDEN DİN GÖREVLİLERİ DUALARLA ANILDI

ZONGULDAK’TA VEFAT EDEN DİN GÖREVLİLERİ DUALARLA ANILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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