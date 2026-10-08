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zonguldak’ta ruhsatsız madenlerde rüşvet soruşturmasında 16 şüpheli adliyede

Zonguldak’ta ruhsatsız işletilen madenlerde rüşvet iddiasıyla yürütülen soruşturmada 16 şüpheli, aralarında 2 orman görevlisi ve TTK personeli, adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 12:28

GÜNCELLEME: 08 Ekim 2026 - 12:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

zonguldak’ta ruhsatsız madenlerde rüşvet soruşturmasında 16 şüpheli adliyede

Olayın ortaya çıkışı ve gözaltılar:

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, ruhsatsız işletildiği ileri sürülen maden ocaklarına yönelik denetimlerde rüşvet alındığı iddiaları üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu aralarında Türkiye Taşkömürü Kurumu maden ocakları imha görevlilerinin de bulunduğu toplam 16 şüpheli gözaltına alındı.

Denetim iddiaları ve usulsüzlükleri:

Soruşturma kapsamında, orman personelinin kömür işletmelerindeki denetimlerde usulsüz işlem yaptığı ve rüşvet aldığı iddiaları yer aldı. Ayrıca bazı ruhsatsız işletilen maden ocaklarının mühürleme işlemlerinin fiilen yapılmadığı veya tutanaklarda yapılmış gibi gösterildiği yönünde tespitler bulunduğu bildirildi.

Soruşturma metninde, denetim bilgilerini dışarıya satarak hareket ettikleri öne sürülen görevli personelin yer aldığı bir ağın oluştuğu belirtildi. Bu bağlamda, şüpheliler arasında yer aldığı belirtilen 2 orman muhafaza memuru da emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Soruşturmanın yönü ve adli işlemler:

Şüpheliler hakkında "rüşvet alma" ve "rüşvet verme" suçlamalarıyla işlem yapıldı. Sağlık kontrolleri tamamlanan zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi’ne getirildi ve adli mercilere sevk edildi.

Dosyada ayrıca, geçen 17 Temmuz günü Kilimli Orman İşletme Müdürlüğü’nde görevli H.H. isimli çalışanın Çaycuma-Perşembe kara yolu üzerinde aracında silahla vurulmuş halde bulunmasıyla ilgili ayrı bir soruşturmanın da sürdüğü kaydedildi. Olayın ardından, ruhsatsız maden ocaklarının sahiplerinin rüşvet ağında verdikleri paraları geri istemesi nedeniyle H.H.’nin baskıya maruz kaldığı ve bunun intihar iddiasına yol açmış olabileceği ihtimali de araştırılıyor.

Soruşturma ve adli süreç devam ederken, yetkililerden gelen açıklamalar ve takibat sonuçları ilerledikçe dosyanın genişleyebileceği belirtiliyor.

ZONGULDAK&#039;TA RUHSATSIZ İŞLETİLEN MADEN OCAKLARINA YÖNELİK DENETİMLERDE RÜŞVET ALINDIĞI İDDİALARI...

ZONGULDAK'TA RUHSATSIZ İŞLETİLEN MADEN OCAKLARINA YÖNELİK DENETİMLERDE RÜŞVET ALINDIĞI İDDİALARI ÜZERİNE YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMADA 16 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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