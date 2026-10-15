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Zonguldak'ta sağanak yaşamı aksattı: mahallede toprak kayması ve istinat duvarı çökmesi

Zonguldak'ta şiddetli yağış sonrası mahallelerde heyelan ve istinat duvarı çökmesi oldu; evler tahliye edildi, AFAD ve belediye ekipleri müdahale ediyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 16:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Zonguldak'ta sağanak yaşamı aksattı: mahallede toprak kayması ve istinat duvarı çökmesi

şehirdeki müdahale ve ekiplerin yönlendirilmesi:

Zonguldak'ta etkili olan şiddetli yağışın ardından Asma Mahallesi yakınlarındaki arazide toprak kayması meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan ihbarın ardından bölgeye AFAD, belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, öncelikle risk değerlendirmesi yaparak olayın büyümesini önlemeye yönelik çalışma başlattı.

tahliye ve alınan güvenlik önlemleri:

Heyelanın etkili olduğu bölgede, tedbir amacıyla T.A. ve N.A.'nın evi tahliye edildi. Meşrutiyet Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanı da çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Görevliler olay yerinde güvenlik şeridi çekerek riskli güzergahlardaki araçları uzaklaştırdı ve bölgeye girişleri sınırladı.

istinat duvarı çökmesi ve trafik durumu:

Karaelmas Mahallesi, Alsancak Sokak üzerinde heyelan sonucu bir istinat duvarı çöktü. Çökme bölgedeki yapı ve altyapı açısından inceleniyor, ekiplerin çalışmaları sürüyor. Ayrıca Zonguldak-Kilimli sahil yolunda yağış nedeniyle su birikintileri oluştu; sürücüler yavaş ve tedbirli seyretmeye devam ediyor.

Yetkililer, yağışların devam etmesi halinde benzer risklerin artabileceğine dikkat çekerek bölge halkını uyarıyor. Ekiplerin önceliği yapılacak hasar tespitleri ve güvenlik önlemlerini genişleterek olası yeni kaymaları önlemek olacak.

Zonguldak’ta yağışın ardından istinat duvarı çöktü

Zonguldak’ta yağışın ardından istinat duvarı çöktü

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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