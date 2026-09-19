Zonguldak'ta şehit ve gazi yakınlarının el emeği seramikleri izleyiciyle buluştu

Sergi açıldı:

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Zonguldak'ta, şehit anneleri ve gazi eşleri tarafından hazırlanan seramik eserlerden oluşan bir sergi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Etkinlik, hem anma hem de sosyal katılım amaçlı düzenlenerek katılımcılara sanat aracılığıyla dayanışma mesajı verdi.

Hazırlık ve iş birliği:

Sergi, Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) iş birliğiyle hayata geçirildi. Eserlerin üretiminde BEUN Güzel Sanatlar Fakültesi ve Gökçebey Meslek Yüksekokulu olanaklarından yararlanıldı. Organizasyon, "Sanata teşvik ve sanatla yaşam" temasıyla düzenlenerek katılımcıların hem sanatsal üretime erişimini hem de psikososyal destek mekanizmalarını güçlendirmeyi hedefledi.

Açılış töreni ve inceleme:

Serginin açılışına Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, BEUN Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Necmettin Çantaş, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Açılışın ardından davetliler, sergide yer alan stantları gezerek eserler hakkında bilgiler aldı ve üretim süreçlerine dair yetkililerden açıklamalar dinledi.

Sergi, hem Gaziler Günü'nün ruhuna uygun bir anma etkinliği niteliği taşıdı hem de şehit ve gazi yakınlarının sanatsal üretim yoluyla toplumsal hayata katılımını görünür kıldı. Katılımcıların eserler üzerinde paylaştığı deneyimler, benzer projelerin yaygınlaşması için örnek oluşturabileceğine işaret etti.

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ZONGULDAK’TA ŞEHİT ANNELERİ VE GAZİ EŞLERİNİN HAZIRLADIĞI SERAMİK ESERLERDEN OLUŞAN SERGİ AÇILDI.