Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0475 +0,13%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1490 +0,09%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Zonguldak'ta şehit ve gazi yakınlarının el emeği seramikleri izleyiciyle buluştu

19 Eylül Gaziler Günü için Zonguldak'ta, şehit anneleri ve gazi eşlerinin BEÜ ile Aile Müdürlüğü ortaklığında hazırladığı seramik eserler sergilendi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 12:16

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Zonguldak'ta şehit ve gazi yakınlarının el emeği seramikleri izleyiciyle buluştu

Sergi açıldı:

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Zonguldak'ta, şehit anneleri ve gazi eşleri tarafından hazırlanan seramik eserlerden oluşan bir sergi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Etkinlik, hem anma hem de sosyal katılım amaçlı düzenlenerek katılımcılara sanat aracılığıyla dayanışma mesajı verdi.

Hazırlık ve iş birliği:

Sergi, Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) iş birliğiyle hayata geçirildi. Eserlerin üretiminde BEUN Güzel Sanatlar Fakültesi ve Gökçebey Meslek Yüksekokulu olanaklarından yararlanıldı. Organizasyon, "Sanata teşvik ve sanatla yaşam" temasıyla düzenlenerek katılımcıların hem sanatsal üretime erişimini hem de psikososyal destek mekanizmalarını güçlendirmeyi hedefledi.

Açılış töreni ve inceleme:

Serginin açılışına Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, BEUN Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Necmettin Çantaş, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Açılışın ardından davetliler, sergide yer alan stantları gezerek eserler hakkında bilgiler aldı ve üretim süreçlerine dair yetkililerden açıklamalar dinledi.

Sergi, hem Gaziler Günü'nün ruhuna uygun bir anma etkinliği niteliği taşıdı hem de şehit ve gazi yakınlarının sanatsal üretim yoluyla toplumsal hayata katılımını görünür kıldı. Katılımcıların eserler üzerinde paylaştığı deneyimler, benzer projelerin yaygınlaşması için örnek oluşturabileceğine işaret etti.

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ZONGULDAK’TA ŞEHİT ANNELERİ VE GAZİ EŞLERİNİN HAZIRLADIĞI...

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ZONGULDAK’TA ŞEHİT ANNELERİ VE GAZİ EŞLERİNİN HAZIRLADIĞI SERAMİK ESERLERDEN OLUŞAN SERGİ AÇILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sivrihisar'da gökyüzünü büyüleyen hava şöleni: Türk Yıldızları sahnede
images

Eski bir uçuşun duygusu: 92 yaşındaki Kıbrıs Gazisi DC-3 ile yeniden buluştu
images

Marmaris'te anma ve dayanışma: 15 Temmuz şehit aileleri ve gazileriyle bir arada
images

Manisa'da gaziler ve şehit aileleri için belediyeden vefa buluşması

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İskenderun'da sokak ortasında yanarak kullanılamaz hale gelen iş makinesi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

Gevaş’ta İzzettin Şir Camii’nde Letonyalı turistin ihtida töreni

Eşinin ağır yaralığına aldırmadan sigaralarını almaya çalıştı

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Dedesinin cipini izinsiz alıp Kayseri’de kaza yapan engelli sürücüye idari ceza

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı