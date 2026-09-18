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Zonguldak'ta terör soruşturmasında iki öğrenci tahliye edildi

Zonguldak'ta terör örgütü soruşturmasında yargılanan dört üniversite öğrencisinden iki sanığın yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi; birinin tutukluluğu devam ediyor.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 14:44

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Zonguldak'ta terör soruşturmasında iki öğrenci tahliye edildi

dava süreci ve iddianame:

Geçen Haziran ayında Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, THKP-C, Dev-Yol ve Devrimci Hareket içinde faaliyet gösterdikleri ve Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD) ile bağlantılı oldukları iddia edilen dört üniversite öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda N.Ş., S.D., İ.K. ve B.N.T. isimli öğrenciler yakalanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet savcılığındaki ifadeleri sonrası mahkemeye çıkarılan şüphelilerden N.Ş., S.D. ve B.N.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi; İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

sanık ifadeleri ve savunmalar:

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada, tutuklu üç sanık ve tutuksuz İ.K. ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanıklar hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak ve zincirleme şekilde kamu malına zarar verme suçlamaları yer aldı.

Sanıklardan N.Ş., suçlamaları reddetti; terör örgütü üyesi olmadığını, dernek faaliyetinin yasal ve dayanışma esaslı olduğunu belirtti. "Devrimci Gençlik Dernekleri'ne zorla üye yaptığı" iddiasını kabul etmeyen N.Ş., "Kişilerin zorlamayla bu düşüncelerle yan yana gelebileceğini düşünmüyorum. Katılmak isteyen kişinin fikirlerinin ulaşması lazım ki rahat etmesi gerekir" diyerek savunmasını yaptı. Ayrıca "21 yaşındaki gençlik heyecanı yaşayan biri olarak uçuk kaçık cümlelerin gerçekliği yoktur" ifadelerini kullandı.

Diğer tutuklu sanık B.N.T., okulunda başarılı olduğunu, kötü niyetinin bulunmadığını ve işçi, kadın ile Filistin haklarını savunduğunu belirtti; "Ailemin karşısına böyle çıkmak istemezdim. Çok saf düşüncelerle gittim" dedi. S.D. ise hayalinin kaymakam olmak olduğunu söyleyerek, katılımının kötü niyet taşımadığını; aynı zamanda Kızılay gönüllüsü olduğunu belirtti: "Yoksa devlet kurumunda ne işim olabilirdi?"

mahkeme kararları ve sonraki adımlar:

Cumhuriyet savcısı, duruşmada sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti ara kararında B.N.T. ve S.D. hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle tahliyelerine; N.Ş. hakkında tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca İ.K. hakkındaki adli kontrol tedbiri kaldırıldı.

Duruşma, eksik incelemeler ve adli süreçler için ileri bir tarihe ertelendi.

Zonguldak&#039;ta terör örgütü operasyonunda tutuklanan 3 öğrenci hakim karşısında

Zonguldak'ta terör örgütü operasyonunda tutuklanan 3 öğrenci hakim karşısında

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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