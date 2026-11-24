Zonguldak'ta heyelan ulaşımı kesti

Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağışın ardından Çaydamar Mahallesi Hilmi Uzun Sokak'ta yamaçtan kopan toprak ve devrilen ağaç ulaşımı engelledi. Olay yerine yönlendirilen ekipler çevrede inceleme yaparak durumu değerlendirdi.

Bölgede yapılan incelemeler:

Olay yerine sevk edilen polis, AFAD ve belediye ekipleri birlikte çalışarak hasarın boyutunu tespit etti. Ekipler, kopan toprağın ve devrilen ağaçların yol güvenliğini tehlikeye attığını belirledi ve bölgedeki çalışma planını oluşturdu.

Tahliye ve yol açma çalışmaları:

Heyelanın etki ettiği iki katlı bina ile ilgili olarak, gerekli güvenlik önlemleri alınana kadar binanın boşaltılmasına karar verildi. Binada yaşayan 2 kişi yakınlarının yanına yerleştirildi. Belediye ekipleri, iş makineleriyle yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor ve bölge güvenlik noktasından takip ediliyor.

Yetkililer, benzer risklere karşı çevre sakinlerini uyarıyor ve gerekli önlemler tamamlanana dek bölgeye yaklaşılmaması gerektiğini belirtiyor.

Zonguldak’ta heyelan: İki katlı bina tahliye edildi