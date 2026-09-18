Zonguldak’ta yeni döneme coşkulu başlangıç: BEUN oryantasyonu binlerce gençle eş zamanlı tamamlandı

Program geniş katılımla gerçekleşti:

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) 2026-2027 Akademik Yılı Oryantasyon Programı, Rektör Prof. Dr. Ahmet Ulusoy’un Sezai Karakoç Kültür Merkezi’ndeki açılış konuşmasıyla başladı. Üniversite yönetimi, akademik ve idari personel ile öğrencilerin bulunduğu tören, kampüsler arası eş zamanlı yayınla geniş bir katılıma ulaştı.

Program; Farabi Kampüsü’ndeki Tahir Karauğuz ve Doç. Dr. Ali Arslan Konferans Salonları ile Alaplı, Çaycuma, Devrek, Doruk, Kepez ve İbni Sina kampüsleri ve Zonguldak Meslek Yüksekokulu’ndan binlerce öğrenci tarafından canlı yayın aracılığıyla takip edildi.

Program akışı ve sembolik anlar:

Etkinlik, aziz şehitlerin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından üniversitenin kampüsleri ile akademik ve idari birimlerini tanıtan tanıtım filmi izlendi. Gösterimler ve konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle program tamamlandı.

Rektör Ulusoy’un öğrencilere mesajı:

Kürsüye çıkan Rektör Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, öğrencilere hitaben, "Sevgili gençler; bugün yalnızca bir üniversitenin kapısından içeri girmiyorsunuz. Hayatınızın en önemli eşiklerinden birini aşıyor, yeni bir yolculuğa çıkıyorsunuz." diyerek konuşmasına başladı. Ulusoy, üniversiteleri "ilim ve irfan mektebi" olarak tanımladı ve öğrencilerin bu süreçte kendilerini keşfedeceklerini vurguladı.

Rektör Ulusoy teknolojik değişimlere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Çağımızda bilgi, sınırları aşan en stratejik güçtür. Günümüzde önem arz eden farklı dilleri öğrenin. Dijital yetkinliğinizi geliştirin, derse hazırlıklı gelin. Hocalarınızın anlattıklarını dinleyin. Ders sonrasında tekrar edin. Anlamadığınız noktaları araştırın. Makaleler okuyun. Alanınızın temel eserlerini tanıyın. Not alın. Çünkü iyi bir üniversite öğrencisi yalnızca çok çalışan değil; çalışmasını disiplinli ve sistematik hâle getiren öğrencidir."

Ulusoy sözlerini, "Büyük birikimler, 'küçük ama devamlı olan' gayretlerin eseridir. Allah çalışana, gayret edene, ilim peşinde koşana yardım eder. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun. Üniversitemize hoş geldiniz." diyerek tamamladı.

Rektör öğrencilerle bir araya geldi:

Açılış ve video gösteriminin ardından programı tamamlayan heyet hatıra fotoğrafı çekti. Etkinlik sonrası Rektör Ulusoy, öğrenci yemekhanesinde öğrencilerle öğle yemeğinde buluştu; öğrenciyle sohbet ederek 2026-2027 akademik yılı boyunca tüm öğrencilere sağlık, huzur ve başarı diledi.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİNDE (BEUN) 2026-2027 AKADEMİK YILI ORYANTASYON PROGRAMI, REKTÖR PROF. DR. AHMET ULUSOY’UN TÜM KAMPÜSLERDEN CANLI YAYINLANAN AÇILIŞ KONUŞMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.