Zonguldak'ta yeraltında yangına hazırlık: Üzülmez'de tahliye ve kurtarma tatbikatı

Zonguldak'ta yeraltında yangın tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi'nde gerçekleştirilen yangın tatbikatı, gerçeğini aratmayan uygulamalarla tamamlandı. Senaryo gereği 08:00-16:00 vardiyasında saat 13:00 sıralarında, eksi -320 kotundaki Havuzlar Bölgesi'nde açık alevli yangın çıktığı bildirildi. Olayı tespit eden MİS Personeli (Gaz İzleme Merkezi) acil durum sirenlerini devreye soktu ve tahliyeler başlatıldı.

Tatbikatın senaryosu ve icrası:

Tatbikat kapsamında, -170 ve -320 kotlarında üretim yapan işçiler, yangın nedeniyle oluşan karbon monoksit gazından korunmak üzere OFK olarak adlandırılan gaz maskelerini kullanarak ocakları boşalttı. Eş zamanlı olarak İş Güvenliği Şube Müdürlüğü, İş Güvenliği Başmühendisliği ve İşletme Müdürlüğü ilgili servis sorumlularına bilgilendirme yaparak tahliye ve güvenlik önlemlerini koordine etti. Tatbikat boyunca çıkış noktalarındaki gaz maskelerinin çalışma performansı ve kaçış güzergahlarının etkinliği değerlendirildi.

Kurtarma, müdahale ve değerlendirme:

Tatbikat senaryosuna göre karbon monoksitten etkilenen bir madenci, TTK Üzülmez Tahlise Ekipleri tarafından kurtarıldı; önce kuyu dibine getirilen madenci sedye ile yer üstüne çıkartılarak ilk müdahalesi yapıldı. İş Sağlığı ve Güvenliği birimleri, kimin hangi sürede ocaktan çıktığını, kaçış sürelerini ve uygulamadaki eksiklikleri gözlemledi.

Uygulamayı değerlendiren TTK Üzülmez Müessese Müdürü Menderes Öncel şunları söyledi: "Bizler yönetim olarak gerekli mühendis ve görevlilerimizin atama be görevlendirmelerini yapıyoruz. İş güvenliği alanında sizler için tüm önlemleri alıyoruz. Ancak ön görülemeyen ve beklenmeyen bir durumla ocaklarımızda karşılaşabiliriz. Buna hazırlıklı olmalıyız. Bu tür durumlarda meydana gelen olumsuzluklara karşı yöntem geliştirmeliyiz ve bunları da tatbikatlarda görüyoruz. Çok şükür bu güne kadar yapmış olduğumuz tatbikatlarımızı başarıyla gerçekleştirdik. Amacımız ocaklarımızda olumsuz bir durumda nasıl hareket edeceğimizi görmek. İş Güvenliğinden sorumlu arkadaşlarımız İş Sağlığı ve Güvenliği Baş Mühendisi Ceyhun Barutçuoğlu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendisi Zafer Çavdar kimin nereden hangi sürede çıktığını, kaçış sürelerini ve sizlerin bunu nasıl uyguladığınızı izliyorlar. Olan eksik ve noksanlık var ise hemen tamamlanacak. Başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik. Hepinize geçmiş olsun"

TTK Üzülmez İşletme Müdürü Melih Özer de tatbikata katılan işçilere teşekkür ederek şunları söyledi: "Tatbikat havuzlar bölgesinde oluşan yangın nedeniyle yeraltını dolaşan zehirli gazdan sizleri kurtarma çalışmasıydı. Ocaklarımızın çıkış noktalarındaki gaz maskelerimiz şeytan kulağına sorunsuz bir şekilde çalıştı ve arkadaşlarımız bu maskeleri kullanarak tahliye işlemleri başarıyla gerçekleşti. Hepinize teşekkür ediyor iyi istirahatler diliyorum"

Başarılı geçen tatbikatın ardından eksik ve noksanlıkların giderilmesi için tespitler kaydedildi ve maden işçileri mesailerini tamamladı. Yapılan uygulama, ocaklardaki acil durum hazırlığının ve ekip koordinasyonunun güçlendirilmesi hedefiyle planlanan eğitimlerin önemini bir kez daha vurguladı.

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU (TTK) ÜZÜLMEZ MÜESSESİ’NDE YERALTINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YANGIN TATBİKATI GERÇEĞİNİ ARATMADI.