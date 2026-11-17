Zoom yarışmasında İHA ve TGRT Haber kameramanları birden fazla ödülle döndü

Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından düzenlenen 29. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda İhlas Haber Ajansı (İHA) ve TGRT Haber temsilcileri ödüllerle döndü. Jüri, televizyon ve dijital yayıncılık alanından gelen toplam 380 eseri Ankara'da bir otelde değerlendirdi ve başarılı görüntü çalışmaları çeşitli kategorilerde ödüllendirildi.

İHA'nın ödülleri:

İHA kameramanları yarışmada üç ayrı derese imza attı. İbrahim Berat Yılmaz, Türk Telekom Yılın En İyi Haber Görüntüsü kategorisinde 'Rehine' adlı çalışmasıyla ikincilik ödülünü aldı. Ahmet Faruk Sarıkoç ise VakıfBank Yılın En İyi Dron Haber Ödülü kategorisinde 'Doğalgaz Patlaması' adlı görüntüsüyle ikinci oldu. Ayrıca İHA kameramanı Fırat Demir'in 'Mezardan Önce Son Çıkış' isimli çalışması mansiyon ödülüne layık görüldü.

Yarışmanın öne çıkan sonuçları:

Yılın En İyi Haber Görüntüsü ödülünü Anadolu Ajansı kamerası Vural Elibol 'Amerika'da Göçmen Olmak' çalışmasıyla kazandı. Aynı kategoride İHA'dan İbrahim Berat Yılmaz ikinci, ANKA'dan Uğur Demirci üçüncü oldu. TGRT Haber'den Ozan Yoldaş Ural ise kendi çalışmasıyla önemli bir başarı elde ederek birincilik ödülüne layık görüldü.

Jürinin detaylı değerlendirmesi sonucu farklı kategorilerde şu isimler öne çıktı: VakıfBank Dron Ödülü'nde birincilik AA'dan Sidar Can Eren ('Yaban'), üçüncülük CNN Türk'ten Halil Kahraman ('Uçak') alındı. Savunma Sanayii Yılın En İyi Görüntüsü birinciliği TUSAŞ Medya Ekibi'nin 'Özgürlük Kanatlarımda' çalışmasına verildi; AA'dan Emirhan Türker 'Keskin Nişancı' ile ikinci, TRT'den Alparslan Çınar ve Kadir Kurucan 'Dağların Kartalları' ile üçüncü oldu. AA'dan Bestami Bodruk 'Akıncı' ile mansiyon aldı.

Diğer kategoriler ve özel ödüller:

Yılın En İyi Serbest Haber Ödülü'nde AA'dan Tunahan Akgün 'Tuz' ile birinci olurken, Ülke TV'den Melik Nacar 'Albino' ile ikinci, Habertürk'ten Mertcan Öztürk ve Beheşti Abdullah Tekin 'Suriye Dosyası' ile üçüncü oldu. Çevre görüntüleri kategorisinde AA'dan Özkan Bilgin 'Yaban Keçileri' ile birinci seçildi.

Koru Hastaneleri Sosyal Medya Ödülleri'nde TGRT'den Ozan Yoldaş Ural 'Kalkan' ile birincilik, DHA'dan Vehbi Demir ikinci, Global TV'den Kadir Demir üçüncü oldu. Spor görüntülerinde ise AA'dan Şebnem Coşkun 'Tek Nefes' çalışmasıyla yılın en iyi spor görüntüsü ödülünü aldı. Yarışmada ayrıca çeşitli projelere özel ödüller ve mansiyonlar verildi.

Jüri değerlendirmesi ve tören bilgileri:

Dernek Başkanı Zihni Oğuz Akın, jürinin birbirinden başarılı görüntüler arasında seçim yapmakta zorlandığını belirtti ve yarışmaya gösterilen ilgiye memnuniyetle değindi. Akın, kameramanların konu, teknik ve estetik açıdan güçlü işler ortaya koyduğunu vurguladı ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Yarışmada dereceye giren isimlere ödülleri 27 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek törenle takdim edilecek.

TÜRKİYE HABER KAMERAMANLARI DERNEĞİ TARAFINDAN BU YIL 29'UNCUSU DÜZENLENEN ZOOM ULUSLARARASI HABER GÖRÜNTÜLERİ YARIŞMASI JÜRİLERİ