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Zorlu deplasman kapıda: Galatasaray'ın Trabzon kadrosu netleşti

Galatasaray, 6. haftada yarın 20.00'de Trabzonspor ile oynayacağı maç için özel uçuşla Trabzon'a geldi; kadro 23 oyuncudan oluşuyor, 4 isim kafilede yok.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 19:58

GÜNCELLEME: 18 Eylül 2026 - 20:01

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Zorlu deplasman kapıda: Galatasaray'ın Trabzon kadrosu netleşti

Maç rotası ve saat

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşmak üzere bu akşam özel uçakla Trabzon'a geldi. Bordo-mavili ekibin stadında oynanacak müsabaka yarın saat 20.00'de başlayacak.

Eksikler ve kafile

Kritik maç öncesinde Galatasaray kadrosunda dikkat çeken isimler eksik. Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan kafilede yer almadı; takım göre maça 23 oyuncu ile gidecek.

Galatasaray'ın 23 kişilik kadrosu

Uğurcan Çakır, Bitshiabu, Jakobs, Sanchez, Sallai, Sara, Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Leao, Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Nhaga, Berat Luş, Batrakov, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay.

Maçın takımlar açısından ne denli kritik olduğu düşünüldüğünde, eksik isimlerin yokluğu ve mevcut kadronun sahaya nasıl yansıyacağı maçın seyrini belirleyecek ana unsurlar arasında yer alıyor.

SÜPER LİG&#039;İN 6. HAFTASINDA DEPLASMANDA TRABZONSPOR İLE KARŞILAŞACAK OLAN GALATASARAY BU AKŞAM ÖZEL...

SÜPER LİG'İN 6. HAFTASINDA DEPLASMANDA TRABZONSPOR İLE KARŞILAŞACAK OLAN GALATASARAY BU AKŞAM ÖZEL UÇAKLA TRABZON'A GELDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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