yolun görüntüleri ve olayın gelişimi:

Kocaeli'den Bolu'ya gezi için giden ve 14-17 yaşlarında 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin bulunduğu minibüs, dönüş yolunda Yedigöller-Yığılca orman yolunda çamura saplandı. Gruptan haber alınamaması üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı ve ekiplerin yoğun çalışması sonucu 13 kişiye sağ salim ulaşıldı.

Görüntüler, minibüsün mahsur kalmadan önce ulaşımın güçlükle sağlandığı dar ve engebeli bir güzergah üzerinden ilerlediğini gösteriyor. Yol boyunca çok sayıda çukur, çamur ve su birikintisi ile birlikte uçurumların da bulunduğu, aracın bu koşullarda ilerlemeye çalıştığı gözlemlendi.

güzergahın zorlukları ve riskler:

Yedigöller-Yığılca orman yolu, ana yoldan yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Görüntülerdeki zemin koşulları, özellikle yağış sonrası oluşan balçık ve su birikintilerinin araç için yüksek risk oluşturduğunu ortaya koyuyor. Yol üzerinde sık sık oluşan çukurlar ve dar koridorların, özellikle minibüs gibi ağır ve uzun araçların ilerlemesini zorlaştırdığı dikkat çekiyor.

kurtarma çalışmaları ve araç kurtarma:

Sabah saatlerinden itibaren Orman Genel Müdürlüğü ekipleri çamura saplanan minibüsü bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Minibüs, bir pick-up aracına bağlanan halat yardımıyla balçıktan kurtarıldı. Arama kurtarma ekiplerinin saatler süren müdahalesi sonucunda yolcular güvenli bir şekilde bulundu ve sağlık kontrolleri yapıldı.

Olayın görüntüleri; bölgedeki yolların durumuna ilişkin uyarıların önemini, ulaşım planlaması ve acil durum hazırlığının gerekliliğini vurguluyor. Yetkililerin ve kurumların, benzer güzergahlarda güvenlik ve erişilebilirlik koşullarını gözden geçirmesi gerektiği kayda değer bir sonuç olarak öne çıkıyor.

KOCAELİ’DEN BOLU’YA GEZİ İÇİN GELEN 10 KIZ ÇOCUĞU VE 3 GÖREVLİNİN BULUNDUĞU MİNİBÜSÜN ÇAMURA SAPLANMADAN ÖNCE İLERLEDİĞİ ZORLU GÜZERGÂH GÖRÜNTÜLENDİ.