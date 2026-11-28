KBÜ'nin politika raporu ve tanıtımı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) tarafından hazırlanan "Zorunlu Eğitim Süresi Politika Raporu" kamuoyuna tanıtıldı. Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programda raporun, KAPGEM tarafından hazırlanan 21’inci politika raporu olduğu vurgulandı.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, merkezin Türkiye’nin güncel sorunlarına bilimsel çalışmalarla çözüm üretmeyi amaçladığını belirterek KAPGEM’in 36 politika masasına ulaştığını ve kamu kurumları ile bakanlıkların ihtiyaçlarına yönelik proje geliştirdiğini aktardı.

Uluslararası karşılaştırma ve öneriler:

Rapor, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Çin, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin zorunlu eğitim uygulamalarını mercek altına alıyor. Yapılan incelemeler sonucunda, Türkiye’nin mevcut 12 yıllık sistemine alternatif olabilecek bir model önerisi geliştirildi.

Raporda yer alan değerlendirmede, uluslararası uygulamalar ile Türkiye’nin ihtiyaçları dikkate alınarak gençlerin eğitimi ile çalışma hayatına geçişi arasında denge kurmayı hedefleyen düzenlemeler öne çıkarıldı. Kırışık, önerilerin temel amacını gençlerin daha erken yaşlarda meslek ve çalışma hayatıyla buluşmasını sağlamak şeklinde ifade etti.

Neden değişiklik gerekiyor ve beklenen etkiler:

Kırışık, zorunlu eğitim süresinin gençlerin iş hayatına atılma yaşını geciktirdiğini savunarak, eğitimini tamamlamasına rağmen istihdama katılamayan ve eğitim hayatına devam etmeyen gençlerin oluşturduğu "ev genci" sorununun önem kazandığını dile getirdi. Bu durumun gençlerin gelecek beklentileri, aile kurma süreçleri ve toplumsal yaşama etkileri üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.

Konuşmada ayrıca Türkiye’de doğurganlık oranının 1,42 seviyesine gerilediği ve nüfusun kendini yenileme eşiğinin 2,1 olduğu hatırlatıldı. Kırışık, "Ülke nüfusunun kendi kendini yenilemesi için zorunlu asgari sınır olan 2,1’in son derece altındayız. Eğer tablo böyle devam ederse daha da aşağılara, 1 noktasına, hatta 1’in altına bile düşme riskiyle karşı karşıyayız" sözleriyle demografik kaygılara dikkat çekti.

Bu çerçevede rapor, gençleri daha erken yaşlarda iş hayatına hazırlayacak düzenlemeler öneriyor; Kırışık, gençlerin gelişmiş ülkelerde olduğu gibi zorunlu eğitim süresinin sınırlandırılarak onlara çalışma hayatına giriş zamanı kazandırılmasını ve "ağaç yaşken eğilir" düsturu uyarınca daha genç yaşlarda hayata atılmalarının desteklenmesini hedeflediklerini belirtti.

Program, KAPGEM Eğitim Politikaları Masası Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Kürşat Arslan’ın rapora ilişkin sunumuyla sona erdi. Hazırlanan raporun eğitim politikalarının geliştirilmesine katkı sunması temenni edildi.

KBÜ'den 12 yıllık zorunlu eğitim süresine yönelik politika raporu