0-2 yaş arasında çocuğu olan aileler dikkat! Bakanlık 2.400 TL yardım yapacak: İhtiyaç sahiplerine başvurular açıldı!







ÇOKLU DOĞUM ÖDEMESİ







ÇOKLU DOĞUM YARDIM TUTARI

PTT aracılığıyla yapılan destek ödemeleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılırken 24 ay süreyle doğum yardı başvurusu başladı. Çoklu doğum başvurularında şartlar nelerdir, kimler başvuruda bulunabilir? İşte, çoklu doğum yardım isteyenlerin yapması gerekenler haberimizde yer almaktadır.İhtiyaç sahibi olanlara ve çoklu doğum ile çocuk sahibi olan ailelere 0.24 ay arası çocukların ihtiyaçları gideriliyor. Aile Bakanlığı tarafından çoklu doğum yardımı adı verilirken program kapsamında olanlara ödemelerin hesaplara yatırılması bekleniyor. 2 yaşa kadar olan çocukların temel ihtiyaçları karşılanıyor.Çoklu doğum yardımı ödeneğinden faydalanmak isteyenler için hane içerisinde yaşayan kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin üçte birinden az olması gerekir. Çoklu doğum başvurusu yapacak kişilerin Tc vatandaşı olması gerekir. 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu kapsamında vakıflar üzerinden muhtaçlık durumları belirlenerek gerekli sınırda olması gerekir. Çocuk başına 400 TL ödeme yapılırken bahsi geçen ödemeler için iki ayda bir PTT aracılığıyla başvuru yapan kişilerin hesaplarına yatırılır.