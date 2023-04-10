Finans
10 Nisan 2023 - 16:15

0-2 yaş arasında çocuğu olan aileler dikkat! Bakanlık 2.400 TL yardım yapacak: İhtiyaç sahiplerine başvurular açıldı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuklu ailelere yardım yapılırken 0.2 yaş çocuğu olanlara destek verilmeye başlandı. 2.400 TL destek ödemesi yapılırken başvuru şartları belli oldu. 24 aya kadar olan çocuklar için tüm destek detayları haberimizde.

Finans
10 Nisan 2023 - 16:15
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0-2 yaş arasında çocuğu olan aileler dikkat! Bakanlık 2.400 TL yardım yapacak: İhtiyaç sahiplerine başvurular açıldı!


PTT aracılığıyla yapılan destek ödemeleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılırken 24 ay süreyle doğum yardı başvurusu başladı. Çoklu doğum başvurularında şartlar nelerdir, kimler başvuruda bulunabilir? İşte, çoklu doğum yardım isteyenlerin yapması gerekenler haberimizde yer almaktadır.

ÇOKLU DOĞUM ÖDEMESİ

İhtiyaç sahibi olanlara ve çoklu doğum ile çocuk sahibi olan ailelere 0.24 ay arası çocukların ihtiyaçları gideriliyor. Aile Bakanlığı tarafından çoklu doğum yardımı adı verilirken program kapsamında olanlara ödemelerin hesaplara yatırılması bekleniyor. 2 yaşa kadar olan çocukların temel ihtiyaçları karşılanıyor.



çoklu doğum parası

ÇOKLU DOĞUM YARDIM TUTARI

Çoklu doğum yardımı ödeneğinden faydalanmak isteyenler için hane içerisinde yaşayan kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin üçte birinden az olması gerekir. Çoklu doğum başvurusu yapacak kişilerin Tc vatandaşı olması gerekir. 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu kapsamında vakıflar üzerinden muhtaçlık durumları belirlenerek gerekli sınırda olması gerekir.

Çocuk başına 400 TL ödeme yapılırken bahsi geçen ödemeler için iki ayda bir PTT aracılığıyla başvuru yapan kişilerin hesaplarına yatırılır. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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