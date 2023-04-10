PTT aracılığıyla yapılan destek ödemeleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılırken 24 ay süreyle doğum yardı başvurusu başladı. Çoklu doğum başvurularında şartlar nelerdir, kimler başvuruda bulunabilir? İşte, çoklu doğum yardım isteyenlerin yapması gerekenler haberimizde yer almaktadır.
Finans
10 Nisan 2023 - 16:15
0-2 yaş arasında çocuğu olan aileler dikkat! Bakanlık 2.400 TL yardım yapacak: İhtiyaç sahiplerine başvurular açıldı!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuklu ailelere yardım yapılırken 0.2 yaş çocuğu olanlara destek verilmeye başlandı. 2.400 TL destek ödemesi yapılırken başvuru şartları belli oldu. 24 aya kadar olan çocuklar için tüm destek detayları haberimizde.
Finans
10 Nisan 2023 - 16:15