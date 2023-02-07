Finans
07 Şubat 2023 - 17:30

0-23 aylık bebeği olanlara müjde: Her ay yardım parası verilecek

İhtiyacı olan vatandaşlara nakit destekleri devam ederken yeni bir haber de çocuğu olan aileler için geldi. Peki çocuklar için destsek ödemesi ne kadar? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
07 Şubat 2023 - 17:30
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0-23 aylık bebeği olanlara müjde: Her ay yardım parası verilecek


Sosyal destek ödemeleri hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgilere göre 2 yaşına gelmemiş çocuğu olan aileler için nakit desteği verilecek. Peki başvurular nasıl yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇOCUĞU OLAN AİLELERE DESTEK

Annelere doğum ödemesi olarak verilen nakit desteği artıyor. Doğum yardımlarının yanında 2 yaşına gelmeyen çocuğu olan aileler de bu yardıma başvuru yapabilecek. Hak sahibi vatandaşların ödemeleri PTT üzerinden yapılacak. Toplam 350 TL olarak ödeme yapılması planlanıyor. Ancak ileri zamanlarda yapılacak maaş zamlarından sonra bu ödemelerin de artabileceği konuşuluyor. 



2 Yaş Çocuk Ödemesi

Ödemeden faydalanabilmek için anne veya babanın SGK'lı olması gerekiyor. Başvurusu onaylanan vatandaşların ödemeleri en geç 1 ay içinde başlayacak. Bir başvuru şartı da annenin ve babanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması. Şartları taşıyan anne ve babaların başvuruların Nüfus Müdürlükleri tarafından değerlendirilecek. Bu ödemeye başvuru yapacak kişilerin çocuklarının 2 yaşına gelmemiş olması gerekiyor ve ödemeler düzenli olarak çocuk 2 yaşına gelene kadar devam edecek. Hak sahiplerine 350 TL nakit desteği verilecek. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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