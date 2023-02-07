0-23 aylık bebeği olanlara müjde: Her ay yardım parası verilecek







ÇOCUĞU OLAN AİLELERE DESTEK







Sosyal destek ödemeleri hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgilere göre 2 yaşına gelmemiş çocuğu olan aileler için nakit desteği verilecek. Peki başvurular nasıl yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Annelere doğum ödemesi olarak verilen nakit desteği artıyor. Doğum yardımlarının yanında 2 yaşına gelmeyen çocuğu olan aileler de bu yardıma başvuru yapabilecek. Hak sahibi vatandaşların ödemeleri PTT üzerinden yapılacak. Toplam 350 TL olarak ödeme yapılması planlanıyor. Ancak ileri zamanlarda yapılacak maaş zamlarından sonra bu ödemelerin de artabileceği konuşuluyor.Ödemeden faydalanabilmek için anne veya babanın SGK'lı olması gerekiyor. Başvurusu onaylanan vatandaşların ödemeleri en geç 1 ay içinde başlayacak. Bir başvuru şartı da annenin ve babanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması. Şartları taşıyan anne ve babaların başvuruların Nüfus Müdürlükleri tarafından değerlendirilecek. Bu ödemeye başvuru yapacak kişilerin çocuklarının 2 yaşına gelmemiş olması gerekiyor ve ödemeler düzenli olarak çocuk 2 yaşına gelene kadar devam edecek. Hak sahiplerine 350 TL nakit desteği verilecek.