





ÇOCUĞU OLAN AİLELER İÇİN 2 BİN 400 TL ÖDEME







0-24 aylık bebeği olan anne babalar dikkat! Bu formu doldurana 2400 TL yardım yapılacak! Çocuklu aileler hemen başvursun. Çocuğu olan ailelere ödeme yapılacak. Hem de tamı tamına 2 bin 400 TL. Ödemeler PTT üzerinden alınacak. Formu eksiksiz doldurarak başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru detayları ve diğer koşullar haberimizde olacak. İşte detaylar...Asgari ücret, memur zammı, emekli zamları derken yapılan yardım ödemelerine de zamlar geldi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın verdiği pek çok yardım bulunmaktadır. Fatura yardımı, yaşlılık maaşı, evde bakım aylığı, engelli aylığı, eğitim yardımı gibi pek çok yardım seçeneği bulunmaktadır. Bu yardımlardan biri de çoklu doğum yardım parası ödemesidir. Çoklu yardım parası nasıl alınır? Nasıl başvuruda bulunulur? Hepsi haberimizde olacak. İşte ayrıntılar...Çoklu yardım parası pek çok vatandaş tarafından sıklıkla araştırılıyor. Bu yardım ödemesini alabilmek için formu eksiksiz doldurmanız gerekiyor. Doğumdan önce 24 ay boyunca verilen bu ödemeler 1 ve 2 yaş çocuğu olanları ilgilendiriyor. Ödemeler PTT kanalıyla alınıyor. Çoğu doğum yardım parası, çoklu doğumla dünyaya gelen çocuklar için hanelerde 0 ve 24 ay arası çocukların ihtiyaçları için geliştirilen bir yardım parasıdır. Çoklu doğum yardımında koşullar sağlandığı taktirde ihtiyaç sahibi ailelere çoklu yardım parası verilmektedir. Bu yardım parası çocuğun doğumundan 24 ay boyunca devam etmektedir. Başvuruda bulunmak için ise bulunduğunuz ildeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına müracaat etmeniz gerekmektedir. Muhtaç ve ihtiyaç sahibi ailelere verilmektedir. Ödemeler TC kimlik numarası ile birlikte PTT aracıyla yapılmaktadır. Bu yardımı alabilmek için hanedeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekmektedir. Böylelikle bu yardım parası sayesinde ihtiyacı olan çocuğa yardımda bulunulması amaçlanmaktadır.