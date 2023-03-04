0-24 aylık bebeği olan anneler dikkat! Başvuranlara devlet 400 TL yardım parası verecek!







0-2 YAŞ BEBEKLİLERE 400 TL YATACAK







ÇOĞUL DOĞUM PROGRAMININ KOŞULLARI NELER?

ÇOĞUL DOĞUM PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

Sosyal Hizmetler Bakanlığı, öz ailelere destek için yeni bir girişim başlattı. Bakanlığın geliştirdiği destek paketinde vatandaşlara Çoğul Doğum Programı adı altında ödeme yapılıyor. Çoğul doğum programı esas olarak yoksul aileleri desteklemektedir. Çoklu doğum sonucu doğan 0-2 bebek için ödeme yapılıyor. İşte detaylar…Sosyal Hizmetler Bakanlığı 0-2 yaş çocuğu olan ailelere 400 TL ödüyor. Bu ödeme maddi sıkıntı yaşayan ailelere destek oluyor. Maddi açıdan zor durumda olan ailelere kritik zamanlarda destek sağlayan bu ödeme belirli şartlara tabidir. Peki 0-2 yaş arası çocuğu olanlara 400 TL ödeme koşulları neler? Detaylar burada…Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu destek programı, 0-2 yaş arası çocuğu olan ailelere maddi destek sağlamaktadır. Birkaç programın koşulları karşılanırsa, aile maaş alacaktır. İlk olarak, hanehalkı gelirini dikkate alır. Asgari ücret şu anda 8 bin 500 TL. Bu durumda 3 kişilik bir aile için 1/3 esas alınır. Bu durumda kişi çalışıyorsa aile çoklu doğum programından yararlanır. Ancak anne ve baba çalışıyorsa programdan yararlanamazlar.Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çoğul doğum programı şartlarını sağlayan kişilere 400 TL ödenmektedir. Bu kapsamda bebek bezi ve gıda gibi ihtiyaçların karşılanması için hesaplara yatırılmaktadır. Ödemeler 2 ayda bir yapılıyor 200 TL ödendiği gibi 400 TL ödeniyor. Bakanlıkça verilen desteğin amacı, 2 yaşından küçük çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması için ek masrafların karşılanmasıdır. Çocuklu ailelerin giderleri artıyor, yoksul aileler çok çekiyor. Bakanlığın verdiği 400 TL'lik harç, bebek maması, çocuk bezi gibi şeylere harcanıyor ve bu da ailenin işini biraz olsun kolaylaştırıyor.