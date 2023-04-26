EKONOMİ
26 Nisan 2023 - 01:00

0-6 yaş arası çocuğu olan annelere müjde! Artık bunun için tek kuruş ödemeyeceksiniz

Çocukları 0-6 yaş arasında olan anneleri sevindirecek bir haber geldi! Artık tüm annelere ücretsiz ulaşım kartı verileceği açıklandı. Ayrıntılar haberimizde...

EKONOMİ
26 Nisan 2023 - 01:00
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0-6 yaş arası çocuğu olan annelere müjde! Artık bunun için tek kuruş ödemeyeceksiniz
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Hayat pahalılığı, özellikle alım gücü düşük olan aileler için büyük bir yük oluşturmaktadır. Bu durumda, özellikle çocuklu ailelerin hayatı daha da zorlaşmaktadır. Bu nedenle, sosyal devlet anlayışı doğrultusunda, çocuklu ailelere yardımcı olmak amacıyla yeni bir proje başlatılacak.

ANNELERE ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA KARTI VERİLECEK

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Bu projenin amacı, 0-6 yaş grubu çocukları olan tüm ailelere kolaylık sağlamaktır. Bu kapsamda, annelere ücretsiz toplu taşıma kartları verilecektir. Böylece, anneler çocuklarını kreşe veya okula götürürken, tüm toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanabileceklerdir.



Bu proje, çocuklarının nitelikli eğitime erişmesini isteyen ailelerin yanı sıra, kadınların iş hayatına katılımını da destekleyecektir. Ayrıca, kadınların sosyal hayatına daha fazla katılımını sağlamak amacıyla, yerel yönetimler aracılığıyla ücretsiz anne kartları dağıtılacaktır.

Bu proje, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından seçim vaatleri arasında yer almaktadır. Kılıçdaroğlu, ekonomik krizin en ağır yükünü kadınların taşıdığını belirterek, projenin amacının hem çocukların eğitimine erişimini kolaylaştırmak hem de kadınların iş hayatına katılımını arttırmak olduğunu söylemiştir.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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