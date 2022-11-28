EKONOMİ
28 Kasım 2022 - 15:52

0.69 - 1.20 faizli konut kredisi geliyor! Ev sahibi olmak isteyen alt, orta, üst gelir grubuna konut kredisi!

Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişiye duyuruldu. 0.69 - 1.20 faizli konut kredisi geliyor. Alt, orta, üst gelire özel konut kredisi kampanyası.

EKONOMİ
28 Kasım 2022 - 15:52
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0.69 - 1.20 faizli konut kredisi geliyor! Ev sahibi olmak isteyen alt, orta, üst gelir grubuna konut kredisi!


Konut kampanyasıyla ilgili detaylar netleşmeye başladı. Konut kredilerinde yeni dönem başlıyor. Buna göre alt, orta ve üst gelir grubu için üç farklı faiz oranı uygulanacak ve kredi faiz oranlarının yüzde 0.69 ile 1.20 arasında değişmesi bekleniyor.

Türkiye’de konut fiyatlarının artmasıyla birlikte satışlar da düştü. Kamunun başlatacağı konut kredisine odaklanan sektör, yeni kredi paketini bekliyor. Kasım ayının ilk haftalarında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konut kampanyasıyla ilgili 12 Kasım’da müteahhitlerle bir araya gelerek görüşlerini aldı. Sektörden edinilen bilgiye göre kamu bankalarının öncülüğü ile vatandaşların krediye ulaşması kolaylaşacak.



Alt, orta ve yüksek gelir grubuna göre üç farklı seçeneğin bulunacağı kampanyada, faiz oranlarının yüzde 0,69 ila 1,20 olması bekleniyor.

0,69 – 1,20 faizli konut kredisi geliyor!

Vatandaşlar yüksek fiyatlar nedeniyle konuta erişemedikleri için kirada oturmak durumunda kalıyorlar. Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, hem orta ve üst gelirliyi ev sahibi yapmak, hem de konut sektörünü canlandırma için değeri 4 milyon liraya kadar olan konutlar için 0.69’lu bir rakam, 4 milyon ile 15 milyon arası da 0.90’lı bir rakamın görüşüldüğünü ifade etti.

Kampanyanın Aralık ayı itibarıyla başlamasını beklediklerini ifade eden Tamer Özyurt, bu seferki kampanyanın çok etkili olacağını, çünkü vatandaşların enflasyonun önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yüzde 50’ler seviyesinde olacağını öngördüklerini belirtiyor.

Bu nedenle konut kredisinde faizler yüzde 7 ila 10’a denk geleceği için vatandaşlar konut sahibi olmak için bu krediden yararlanmayı tercih edebilirler. Yüksek enflasyon rakamları nedeniyle şu an 2,5 milyon liralık evin 1 yıl sonra 4 milyon liraya kadar çıkacağı ifade ediliyor.

Kampanyanın duyurulmasıyla alt, orta ve üst gelir grubu için farklı oranlarda konut kredisi çıkarılacak ve kredi faiz oranları yüzde 0.69 ila 1.20 arasında değişiklik gösterebilecek. Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi gelen bu haberin ardından merakla kampanyanın duyurulacağı günü bekliyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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