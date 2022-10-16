0,75 faiz oranlı esnaf kredisi başvuru şartları nelerdir? 500 bin TL esnaf kefalet kredisi başvuru bilgileri ve ödeme planı







KİMLER ESNAF KREDİSİNDEN YARARLANABİLİR?





FAİZSİZ KREDİ İMKANI







Esnaf kredisi süreci başladı. Esnaf Destek Paketi başvuru şartları binlerce Esnafın gündeminde. Erdoğan, yüzde 7,5 faizle 60 ay vadeli işletme kredisi kampanyası başlattığını söyledi. Halkbank üzerinden 60 ay vadeli ve yüzde 7,5 faiz oranıyla 100 milyar liralık kredi kampanyasının detayları merak konusu oldu. Peki esnaf için düşük faizli krediye başvurma tarihi ne zaman?Ticaret Odası'na kayıt olmak ve Türkiye genelinde tüccar olmak isteyen tüm girişimciler ve genç girişimciler krediden yararlanabilir. Herkes kayıtlı olduğu ilin kefalet kooperatifine başvuru yapabilir. sigorta derneğine başvurur. . İş yeri almak veya işe yerleştirme kredisi almak isteyenler 10 yıl vadeli ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranıyla 1,5 milyon TL'ye kadar kredi kullanabiliyor. Yeni bir araba almak isterseniz 1,5 milyon TL'ye kadar kredi alabilirsiniz. Bu kredilerin vadesi 7 yıl olup, yıllık faiz oranı ise yüzde 7,5'tir.Kaybolmaya yüz tutan ve geleneksel ticaretle uğraşan ustalara 50.000 TL ile 500.000 TL arasında beş yıl vadeli faizsiz kredi verilecek. Herhangi bir meslek dalında yüksek lisans derecesine sahip olan ve kendi adı altında iş kurmak isteyenler 500.000 TL'ye kadar kredi kullanılabilir. Bu kredi 5 yıl vadeli ve faizsizdir. 500 BİN TL ESNAF KEFALET KREDİSİ BAŞVURU BİLGİLERİ KOSGEB Girişimcilik Eğitimi'ni tamamlayan 35 yaş altı herkes 5 yıl vade farkı olmaksızın 300.000 TL'ye kadar Genç Girişimci Kredisi alabilir. Bu üç grup dışında kalan tüm işletme kredileri 5 yıl vadeli, yıllık yüzde 7,5 faizli ve 500.000 lira üst limitlidir. Tüm krediler Halk Bankası tarafından yıllık %15 faiz oranı ile kullandırılmaktadır. Krediye bağlı olarak, bir ay, üç ay veya altı ayda geri ödenecektir.