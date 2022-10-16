EKONOMİ
16 Ekim 2022 - 23:38

0,75 faiz oranlı esnaf kredisi başvuru şartları nelerdir? 500 bin TL esnaf kefalet kredisi başvuru bilgileri ve ödeme planı

Esnaflar için duyurusu yapılan kredinin başvuru şartları pek çok vatandaşın gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta açıkladığı 500 bin TL'ye kadar 60 ay vadeli, yüzde 7,5 faizli kredi, birçok esnafın araştırdığı konu oldu. Esnafların tek bilmek istediği şey ise kredinin başvuru şartları ve ödeme planı. İşte, 500 bin esnaf kefalet kredi başvuru bilgileri..

EKONOMİ
16 Ekim 2022 - 23:38
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0,75 faiz oranlı esnaf kredisi başvuru şartları nelerdir? 500 bin TL esnaf kefalet kredisi başvuru bilgileri ve ödeme planı


Esnaf kredisi süreci başladı. Esnaf Destek Paketi başvuru şartları binlerce Esnafın gündeminde. Erdoğan, yüzde 7,5 faizle 60 ay vadeli işletme kredisi kampanyası başlattığını söyledi. Halkbank üzerinden 60 ay vadeli ve yüzde 7,5 faiz oranıyla 100 milyar liralık kredi kampanyasının detayları merak konusu oldu. Peki esnaf için düşük faizli krediye başvurma tarihi ne zaman?

KİMLER ESNAF KREDİSİNDEN YARARLANABİLİR?

0,75 faiz oranlı esnaf kredisi başvuru şartları

Ticaret Odası'na kayıt olmak ve Türkiye genelinde tüccar olmak isteyen tüm girişimciler ve genç girişimciler krediden yararlanabilir. Herkes kayıtlı olduğu ilin kefalet kooperatifine başvuru yapabilir. sigorta derneğine başvurur. . İş yeri almak veya işe yerleştirme kredisi almak isteyenler 10 yıl vadeli ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranıyla 1,5 milyon TL'ye kadar kredi kullanabiliyor. Yeni bir araba almak isterseniz 1,5 milyon TL'ye kadar kredi alabilirsiniz. Bu kredilerin vadesi 7 yıl olup, yıllık faiz oranı ise yüzde 7,5'tir.

FAİZSİZ KREDİ İMKANI



Kaybolmaya yüz tutan ve geleneksel ticaretle uğraşan ustalara 50.000 TL ile 500.000 TL arasında beş yıl vadeli faizsiz kredi verilecek. Herhangi bir meslek dalında yüksek lisans derecesine sahip olan ve kendi adı altında iş kurmak isteyenler 500.000 TL'ye kadar kredi kullanılabilir. Bu kredi 5 yıl vadeli ve faizsizdir.

500 BİN TL ESNAF KEFALET KREDİSİ BAŞVURU BİLGİLERİ

KOSGEB Girişimcilik Eğitimi'ni tamamlayan 35 yaş altı herkes 5 yıl vade farkı olmaksızın 300.000 TL'ye kadar Genç Girişimci Kredisi alabilir. Bu üç grup dışında kalan tüm işletme kredileri 5 yıl vadeli, yıllık yüzde 7,5 faizli ve 500.000 lira üst limitlidir. Tüm krediler Halk Bankası tarafından yıllık %15 faiz oranı ile kullandırılmaktadır. Krediye bağlı olarak, bir ay, üç ay veya altı ayda geri ödenecektir.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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