GÜNDEM
22 Şubat 2023 - 16:30

0-9 yaş arası çocuğu olanlar dikkat! Az önce açıklandı: Devlet memurları için flaş karar

Deprem sonrası karar devam ediyor. Kamu görevlileri için açıklama yapıldı. Deprem bölgesinde bulunan Malatya'da kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik hastalığı olan, hamile ve 10 yaş altı çocukları bulunan kadın personel izinli sayılıyor. Yapılan açıklamada, çalışanın ikinci bir emre kadar izinli sayılacağı belirtildi.

GÜNDEM
22 Şubat 2023 - 16:30
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0-9 yaş arası çocuğu olanlar dikkat! Az önce açıklandı: Devlet memurları için flaş karar
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Çocukİdari izinli olarak çalışanlar 

 



Malatya Valiliği'nden açıklama geldi. Kamu kurum ve kuruluşlarında sağlık, güvenlik ve acil aramalar gibi kritik iş alanları dışında, engelli, kronik hastalığı olan, hamile ve 10 yaş altı çocuk bulunan kadın personele bir personelle sınırlandırılacağı belirtildi. İdari hususlar ikinci ifadeyi terk eder.

 

 Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Sağlık, güvenlik, acil durum çağrıları gibi kritik sorumluluk alanları dışında, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik hastalığı olan, hamile ve 10 yaş altı çocuklarla çalışan kadın personel için Valilik değerlendirmesi devam ediyor.Mesafeli çalışma Çocukve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma düzenlemelerine ilişkin olarak ise kamu kurum ve kuruluşları tam kadrolu olup, fiziki iyileştirmeler hayata geçene kadar hizmet verilmektedir.Genellikle kesintisiz olacak şekilde sunulmaktadır. kurum amiri tarafından belirlenir.

EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
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