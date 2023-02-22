0-9 yaş arası çocuğu olanlar dikkat! Az önce açıklandı: Devlet memurları için flaş karar













İdari izinli olarak çalışanlarMalatya Valiliği'nden açıklama geldi. Kamu kurum ve kuruluşlarında sağlık, güvenlik ve acil aramalar gibi kritik iş alanları dışında, engelli, kronik hastalığı olan, hamile ve 10 yaş altı çocuk bulunan kadın personele bir personelle sınırlandırılacağı belirtildi. İdari hususlar ikinci ifadeyi terk eder. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Sağlık, güvenlik, acil durum çağrıları gibi kritik sorumluluk alanları dışında, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik hastalığı olan, hamile ve 10 yaş altı çocuklarla çalışan kadın personel için Valilik değerlendirmesi devam ediyor.Mesafeli çalışma Çocukve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma düzenlemelerine ilişkin olarak ise kamu kurum ve kuruluşları tam kadrolu olup, fiziki iyileştirmeler hayata geçene kadar hizmet verilmektedir.Genellikle kesintisiz olacak şekilde sunulmaktadır. kurum amiri tarafından belirlenir.