YAŞAM
02 Şubat 2022 - 22:03

02.02.2022 tarihi Nikah salonlarını doldurdu

Evlilik günlerini özel bir tarih ile buluşturmak isteyen çiftler, 02.02.2022 tarihinde evlenmek için sıraya girdi. Nikah salonları dolup taşarken çiftler yer bulmakta zorluk çekti.

YAŞAM
02 Şubat 2022 - 22:03
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02.02.2022 tarihi Nikah salonlarını doldurdu
Türkiye'nin birçok yerinde bugün Nikah yoğunluğu vardı.Genç çiftler özel bir günde dünya evine girmek isterken 02.02.2022 tarihi çiftler tarafından yoğun ilgi gördü. Bağcılar'da da evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen çiftler nikah salonlarına akın etti. Bu sebeple Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'nda da yoğun bir gün yaşandı. 02.02.2022 günü evlenmek için günler öncesinden yerlerini ayıran çiftler, sevdikleriyle birlikte salona geldi. Nikah tarihlerine bir anlam katmak isteyen çiftler bugünü seçerken nikah salonunda bugün 12 çift, “Evet” diyerek birlikte bir ömür mutluluk için ilk adımı attı.




"Böyle günler her zaman yakalanmıyor"



Bugün nikahı kıyılan çiftler arasında avukat Vahide Gamze Yücelen ile Emre Gençtürk de bulunuyor. Bu tarihin ortak kararla alındığını söyleyen Yücelen: “7 sene önce arkadaş aracılığıyla tanışmıştık. Evlenmek bugüne kısmet oldu. Bugün bizim için unutulmaz bir gün olsun istedik. Böyle günler her zaman her an yakalanmıyor. Biz de bugünü ölümsüzleştirmek ve nesiller boyunca böyle hatırlansın istedik” dedi.
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da bu özel günde beraberliklerini anlamlandırmak için imza atan çiftleri tebrik ederek bir ömür mutluluklar diledi

EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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