02122333503 nereye ait numara? 02122333503 neden arıyor, kime ait? 02122333503 numarasına ait bilgiler

Günlük hayatımızda birçok farklı ve bilmediğimiz numaralar tarafından arama alabiliyoruz. Numaralar rehberde kayıtlı olmadığı zaman içimize bir şüphe düşüyor. Arayan numaranın dolandırıcı olduğundan şüphelendiğimiz için bazen aramalara yanıt veremiyoruz. Son günlerde bunun gibi aramaların yapıldığı ve insanların açmaya çekindiği numaralardan biri de 0212 233 35 03 numarası oldu. Peki bu numara kim? Neden arıyor? İşte detaylar... 0212 233 35 03 numarası kimin? Bahsi geçen bu numara çok güvenilir bir numara olmadığı için aramaların açılmamasını tavsiye ediyoruz. Bazı numaralar dolandırıcılara ait olduğu için aramalara yanıt verdiğiniz takdirde başınıza büyük belalar alabilirsiniz. Bu yüzden bilmediğiniz ve şüpheli gördüğünüz numaraları açmamak sizin için en iyisi olacak. 0212 233 35 03 numarasını aradığınız zaman karşınıza bir sipariş hattı çıkmaktadır. Dolayısıyla bu numara güvenli bir numara değildir. Herhangi bir kurumsal şirkete ait olmadığı gibi bir kargo şirketine de ait değildir. 02122333503 neden arıyor? Telefon dolandırıcılığı gün geçtikçe artış gösteriyor. İnsanlar aramalarla kandırılıp paralarından oluyorlar. Son zamanlarda yine artmaya başlayan bu dolandırıcılık numarasının son günlerde en çok rastlananı ise kargoların teslim edilmemesi konusu oluyor. Dolandırıcılar kişileri arayarak kargolarının teslim edilmediği bahanesi ile hatta tutarak karşılığında ücret alıyorlar. Yedi saniye içinde bile bu durum faturanıza oldukça kabarık yansıyor. Bu yüzden herhangi bir bahaneden dolayı sizi arayan yabancı numaraların aramalarını açmamalısınız. 012 233 35 03 numarasının arama nedeni kargo bile olsa buna inanmamalı ve açmamalısınız.