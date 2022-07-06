Günlük hayatımızda birçok farklı ve bilmediğimiz numaralar tarafından arama alabiliyoruz. Numaralar rehberde kayıtlı olmadığı zaman içimize bir şüphe düşüyor. Arayan numaranın dolandırıcı olduğundan şüphelendiğimiz için bazen aramalara yanıt veremiyoruz. Son günlerde bunun gibi aramaların yapıldığı ve insanların açmaya çekindiği numaralardan biri de 0212 233 35 03 numarası oldu. Peki bu numara kim? Neden arıyor? İşte detaylar...
Nedir?
06 Temmuz 2022 - 13:31
02122333503 nereye ait numara? 02122333503 neden arıyor, kime ait? 02122333503 numarasına ait bilgiler
Son günlerde insanların en çok şikayet ettiği konulardan biri "02122333503" numaranın araması oldu. Bu numaranın aramalarını açmayanlar daha sonradan numaranın kime ait olduğunu ve neden aradığını araştırmaya başladı. Merak edilen konulara haberimizde yer verdik...
Nedir?
06 Temmuz 2022 - 13:31