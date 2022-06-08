08 Haziran 2022 Çarşamba burçlar hakkında merak edilenler



8 Haziran 2022 Çarşamba günlük burç yorumları...

KOÇ: Günlük burç yorumları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.İşte 8 Haziran Çarşamba Günlük Burç Yorumları hakkında merak edilenler.. Ciddi kararlar almanız çok yakın. İyi niyetli yaklaşımlarınız çevrenizde saygınlık görmenizi sağlamaktadır. Siz de bu olaydan müthiş keyif alıyorsunuz. Bugün savaşçı Mars, sizi olumlu etkilemeye devam ediyor.

BOĞA : Her şey beklediğiniz ve istediğiniz gibi sonuçlanacak. Ele aldığınız tüm konuları kısa süre içinde sonuçlandırmak isteyişiniz ve bundan vazgeçmeden devam ettirmeniz oldukça inatçı yapınızı ona çıkarmakta. Siz ne deseniz de o bildiğinden şaşmıyor. O, herkesten çok kendine güveniyor.

İKİZLER: Çalıştığınız iş ortamında olumsuz durumlar yaşamanız mümkün. Gereksiz şekilde huzursuz hissetmenize sebep olacak durumlar yaşayabilirsiniz. Bugün eski anılarınıza dönebilir ve duygusal anlar yaşayabilirsiniz. Bazı duygulara alışmaya çalışmanız güzel.

YENGEÇ: Her konuda özgür davranmak istemeniz ve hırslı durumunuz sizi engellerden kurtulmak için elinizden geleni yapacak ve isteğinize kavuşturacaktır. Eğer partneriniz var ise bu gün söylediği her şeyi farklı yöne çekmeniz mümkün. Güven duygusu çok önemli.

ASLAN: Liderlik özelliğiniz yine ortaya çıktı. Yeni sorumluluk alacağınız durumlar ile karşı karşıya kalmanız mümkündür. Sadece biraz sabır. Duygularınızdan karşı tarafa bahsederken biraz abartı gösteriyorsunuz. Karşı taraf her zaman sizi anlayamaz.

BAŞAK : Yarım bıraktığınız işleriniz var. Sonradan sorun olabilecek bu işleri bir an önce bitirmeye çalışmalısınız. Yenilerine kapıları açmalısınız. Kapris yapmanız zaman olarak uygun değil. Sizi anlamalarını beklerseniz yanılmış olacaksınız.

TERAZİ : Dengeleri bozmadan iş yaşantınızdaki başarınız yükselmeye devam ediyor. Sizden istenen bir iş konusunda aceleci davranmamanız. Duygularınızı ifade etmekte zorluk çekmiyorsunuz. Kusursuz bir aşk arayışına beklentisine girmişsiniz.

AKREP: Risk taşıyan ve güçlü desteğe ihtiyaç duyulan bir iş için sizden yardım bekleyen olabilir. Gerekli olabilecek bütün donanımları açık bir şekilde anlatmalısınız. Sevdiğiniz kişi sizin duygusallığınızdan mutlu olurken tepkileriniz onu bunaltıp yoruyor. Kıskançlık seviyesinin dengesini kurmaya çalışmalısın.

YAY: Eğer ki yalnız başınıza bir işe girerseniz her zaman başarılı oluyor ve çevrenize de umut vermiş oluyorsunuz. Partneriniz sizin sevgi anlayışınızı anlamakta zorluk çekiyor. Değişmeler yaşıyorsunuz.

OĞLAK: Bugün planladığınız işlerde sorununuz olmasa bile, çevreniz sizinle iletişim kopukluğundan şikayet edebilir. Bazen sevdiğiniz insanı kendinizden uzaklaştırıyorsunuz. Oysa, siz de farklı biri olduğunuzun farkındasınız.

KOVA: İşinizin günlük akışı içinde her an kendinize değişik şeyler bularak, uzaklaşmak istediğiniz konuları unutuyorsunuz. Bu yüzden işinizi aksatmıyorsunuz. Çevrenize karşı takındığınız tavır sizi farklı yapıyor.